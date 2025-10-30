Liverpool thảm bại trên sân nhà

Anfield, nơi từng được coi là "Pháo đài bất khả xâm phạm", giờ cũng không thể trở thành điểm tựa cho thầy trò Arne Slot. Sau thất bại trước đại kình địch Manchester United, "Lữ đoàn đỏ" tiếp tục nhận trái đắng trước Crystal Palace, CLB đang có phong độ đầy bất ổn với chuỗi 4 trận không biết mùi chiến thắng.

Liverpool dừng bước sớm ở đấu trường họ đã vào chung kết ở 3 trong 4 mùa gần nhất và đăng quang đến 2 lần. Ở chiều ngược lại, Crystal Palace tiếp tục trở thành cơn ác mộng của đối thủ vùng Merseyside với chuỗi 4 trận bất bại.

Liverpool gây thất vọng.

Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, HLV Slot tự tin tung vào sân đội hình gồm toàn cầu thủ trẻ và dự bị. Dẫu vậy, "The Kop" vẫn tạo thế trận lấn lướt. Hàng loạt cơ hội được tạo ra nhưng Federico Chiesa, Rio Ngumoha đều bỏ lỡ.

Bước ngoặt trận đấu đến ở cuối hiệp một, khi Liverpool nhận liền 2 bàn thua. Phút 41, Joe Gomez phá bóng lỗi, tạo điều kiện để Ismaila Sarr dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, mở tỷ số. Chỉ 4 phút sau, "Đại bàng xanh" nhân đôi cách biệt sau một tình huống phối hợp trung lộ đầy ấn tượng. Người lập công lại là Sarr.

Sang hiệp hai, HLV Slot vẫn đặt niềm tin vào dàn cầu thủ trẻ. Những cái tên được nhà cầm quân người Hà Lan tung vào sân không thể giúp chủ nhà xoay chuyển thế trận. Hy vọng lật ngược thế cờ của đội chủ sân Anfield bị đặt dấu chấm hết từ phút 79, khi Amara Nallo bị đuổi khỏi sân sau một pha phạm lỗi.

Phút 87, Yeremy Pyno tỏa sáng với bàn thắng ấn định tỷ số 3-0, đưa Crystal Palace vào tứ kết cúp Liên đoàn.

