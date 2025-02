Sôi nổi Ngày hội việc làm đợt 1 giữa người lao động và các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp VSIP Nghệ An

Phát biểu tại buổi lễ, ông Teng Wei Hong – Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An nhấn mạnh, Công ty TNHH VSIP Nghệ An nhận thức được sứ mệnh quan trọng của mình là tạo nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương, đồng thời chăm lo đời sống của người lao động. Ông Teng Wei Hong nhấn mạnh: Tỉnh Nghệ An có hơn 1,6 triệu lao động trẻ, tài năng, thông minh và chăm chỉ, đóng góp quan trọng cho các Trung tâm Công nghiệp phía Bắc và phía Nam. Trước đây, việc những người con phải rời quê tìm việc ở các tỉnh khác hay những người chồng phải xa vợ con của mình để làm việc xã nhà điều rất phổ biến. Nhưng giờ đây, tình hình đã thay đổi, Tỉnh Nghệ An đã bước cào kỷ nguyên mới với các KCN và nhà máy mọc lên, mang lại hàng chục ngàn cơ hội việc làm ngay tại quê nhà.