Nhận định bóng đá SLNA vs Ninh Bình, 18h00 ngày 16/5: Khách khải hoàn

Phân tích phong độ SLNA vs Ninh Bình

Cuộc đua giành giật vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng đang trở thành tâm điểm của V.League 2025/26, khi cả Ninh Bình và Hà Nội đều có cơ hội ngang nhau. Ở vòng 22, Hà Nội FC đã thua “sốc” trước Thanh Hóa dù đội chủ nhà bị đuổi một người ngay trong hiệp 1. Đội bóng của HLV Harry Kewell hẳn rất “đau lòng” bởi sau thất bại này, họ đã phải nhường vị trí cho Ninh Bình, đội vừa đánh bại Hải Phòng với tỉ số 2-1.

Hiện tại, Ninh Bình đứng thứ 3 với 41 điểm, nhiều hơn Hà Nội 2 điểm. Hoàng Đức và các đồng đội có quyền nghĩ đến việc giành trọn 3 điểm khi đối thủ ở vòng này chỉ là SLNA. Cũng cần nhắc lại rằng ở trận đấu trước, đội bóng xứ Nghệ đã chơi rất tệ và bị các CĐV chỉ trích sau thất bại 1-3 trước CA TP.HCM trên sân Bình Dương. Các học trò của HLV Văn Sỹ Sơn mở tỉ số trước sau pha phản lưới nhà của trung vệ Khổng Minh Gia Bảo. Tuy nhiên, hàng thủ SLNA liên tục mắc những sai lầm khó tin và để đối thủ lội ngược dòng.

Với 24 điểm, SLNA đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Đội bóng xứ Nghệ vẫn có nguy cơ xuống hạng khi chỉ hơn đội áp chót PVF-CAND 7 điểm. Thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn sẽ chịu áp lực rất lớn nếu để thua Ninh Bình ở vòng đấu này, trong khi PVF-CAND hoặc SHB.ĐN giành được kết quả thuận lợi. Rõ ràng, SLNA phải tự cứu lấy mình trước khi “nước đến chân”.

Một điểm trước Ninh Bình chắc chắn không phải kết quả tệ, nhưng làm thế nào để đạt được điều đó lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Như đã nói ở trên, hàng phòng ngự của SLNA đã có một trận đấu “thảm họa” trước CA TP.HCM, trong đó có hai sai lầm khiến họ “biếu” bàn thắng cho đối thủ. Đây chắc chắn là vấn đề mà HLV Văn Sỹ Sơn cần phải cải thiện khi đối đầu với hàng công còn mạnh hơn cả CA TP.HCM.

Rõ ràng, dù có lợi thế sân nhà nhưng SLNA đang bị Ninh Bình “át vía” ngay tại sân Vinh. Nhiều khả năng, HLV Văn Sỹ Sơn sẽ phải gia cố hàng phòng ngự bằng cách bố trí nhiều cầu thủ bên phần sân nhà hơn. Lối chơi này dĩ nhiên không phải điều người hâm mộ xứ Nghệ mong đợi, nhưng trong bối cảnh hiện tại, SLNA không còn nhiều lựa chọn khả dĩ hơn.

Thông tin lực lượng SLNA vs Ninh Bình

SLNA sẽ không có sự phục vụ của Cao Văn Bình do đã nhận thẻ đỏ trong trận gặp HAGL ở vòng 21. Trong khi Ninh Bình có đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến SLNA vs Ninh Bình

SLNA: Hữu Hậu, Văn Huy, Nguyên Hoàng, Thanh Đức, Bá Quyền, Khắc Ngọc, Quang Vinh, Mạnh Quỳnh, Moore, Olaha, Văn Lương.

Ninh Bình: Thế Tài; Thanh Thịnh, Patrick Marcelino, Tiến Anh, Đức Chiến, Thành Trung, Hoàng Đức, Geovane, Gia Hưng, Quốc Việt, Friday.

Dự đoán tỉ số trận SLNA vs Ninh Bình

Rất khó để chờ đợi một màn so tài hấp dẫn trên sân Vinh, bởi Ninh Bình cũng không phải đội bóng chơi áp đặt. Nhiều khả năng, trận đấu sẽ được định đoạt bởi các tình huống cố định và “bầy dê núi” có thể rời xứ Nghệ với 3 điểm.

Dự đoán: 0-1

Tác giả: Đam San

Nguồn tin: bongdaplus.vn