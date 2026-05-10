Nhận định bóng đá CA TP.HCM vs SLNA, 18h00 ngày 10/5: Khi khách vắng 'người gác đền' số 1

Pattrick Lê Giang và đồng đội có cơ hội lớn để giành chiến thắng

Phân tích phong độ CA TP.HCM vs SLNA

Đã có lúc CA TP.HCM mơ đến vị trí Top 3. Tuy nhiên, những kết quả không tốt trong thời gian gần đây đã đặt dấu chấm hết cho đội bóng ngành công an. Ở một chừng mực nào đó thì có thể khẳng định, vị trí lưng chừng bảng khi mùa giải kết thúc là một nỗ lực lớn, khó đòi hỏi hơn bởi so với 5 đội đứng trên, thực lực của CA TP.HCM không sánh bằng. Đánh giá đó để thấy, cựu HLV Lê Huỳnh Đức cũng đã nỗ lực lớn trên sa bàn chiến thuật để qua đó, đưa đội tạm thời đứng thứ sáu trước khi chia tay “cái nôi cũ”. Tất nhiên, CA TP.HCM sẽ tiếp tục tiến bước khi không còn sự chỉ đạo của cựu tiền đạo nổi tiếng một thời. Nếu không, đội bóng này sẽ bị đẩy lùi sâu hơn trên BXH khi các đối thủ đang đeo bám quyết liệt.

SLNA được coi là “miếng mồi ngon” để CA TP.HCM hướng đến 3 điểm trọn vẹn. Cho rằng thế là bởi, đội bóng xứ Nghệ dường như đang bằng lòng với suất trụ hạng. Thực tế khi bị dồn vào thế chân tường, SLNA đã vùng vẫy để thoát lên bằng những chiến thắng hết sức ấn tượng, đơn cử như giành đến 4 điểm trước Thể Công qua 2 trận (4-1, 1-1). Nhưng lúc đã gần cập bến bờ, SLNA có vẻ… “thả lỏng” khi mất điểm trước các đối thủ yếu ngay trên sân nhà. Trong chuyến làm khách trên sân CA TP.HCM, HLV Văn Sỹ Sơn còn không có sự phục vụ của thủ môn chính Văn Bình. Đây là chốt chặn rất quan trọng nên những thủ môn dự bị chưa được thử thách nhiều rất có thể sẽ đem đến mối lo lớn cho SLNA.

Trở lại với CA TP.HCM, đội bóng này hiện được dẫn dắt của HLV tạm quyền Phùng Thanh Phương. Ông Phương dày dặn kinh nghiệm cầm quân ở V.League khi đã gắn bó với các đội chủ sân Thống Nhất trong gần chục năm qua nên không phải lo ngại về bản lĩnh của một HLV. Vấn đề còn lại của ông Phùng Thanh Phương là khơi dòng cảm xúc ở các cầu thủ. Đây được xem là một trong những vấn đề khiến cho CA TP.HCM chơi thiếu mạch lạc trong thời gian gần đây. Tất nhiên, một trọng trách khác của cựu tiền vệ này là tạo nên sự đột biến trên hàng công. Xét về chuyên môn, CA TP.HCM chơi bế tắc trong thời gian qua khi các chân sút thể hiện phong độ yếu kém đến nao lòng.

Thông tin lực lượng CA TP.HCM vs SLNA

CA TP.HCM: Đầy đủ lực lượng

SLNA: Thủ môn Văn Bình bị treo giò

Đội hình dự kiến CA TP.HCM vs SLNA

CA TP.HCM: Patrik Lê Giang, Quang Hùng, Minh Trọng, Gia Bảo, Hoàng Phúc, Nascimento, Đức Huy, Quốc Cường, Raphael, Tiến Linh, Lee Williams

SLNA: Hữu Hậu, Văn Huy, Nguyên Hoàng, Thanh Đức, Bá Quyền, Khắc Ngọc, Quang Vinh, Mạnh Quỳnh, Moore, Olaha, Văn Lương.

Dự đoán kết quả CA TP.HCM vs SLNA

Yếu tố sân nhà, sân khách trong trận đấu này là ngang nhau, thậm chí SLNA được đánh giá có… lợi thế hơn một khi lực lượng CĐV của đội bóng xứ Nghệ kéo đến sân Bình Dương để “phủ vàng” như từng thấy. Chất lượng đội hình của 2 đội cũng được đánh giá ngang ngửa. Nhưng với việc mất đi thủ môn số 1 Văn Bình, SLNA có thể sẽ gặp khó trong việc tìm người thay thế. Đó là cơ hội tốt cho CA TP.HCM bỏ túi 3 điểm.

Dự đoán: 2-1

Tác giả: Hồng Quảng

Nguồn tin: bongdaplus.vn