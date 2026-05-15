Cựu danh thủ David Beckham lập kỳ tích chưa từng có ở Anh

Cựu danh thủ bóng đá Anh David Beckham dự lễ công chiếu bộ phim "99" tại Manchester, Anh, ngày 9/5/2024. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo danh sách Những người giàu nhất năm 2026 do báo Sunday Times công bố ngày 15/5, tổng tài sản của Beckham và vợ – nhà thiết kế thời trang, cựu thành viên nhóm Spice Girls Victoria Beckham – hiện được định giá khoảng 1,185 tỷ bảng Anh (tương đương 1,583 tỷ USD).

Khối tài sản khổng lồ này giúp gia đình Beckham vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách những nhân vật giàu nhất thể thao Vương quốc Anh, chỉ đứng sau gia đình cựu Giám đốc điều hành (CEO) giải Công thức 1 Bernie Ecclestone với khoảng 2 tỷ bảng.

Điều đáng chú ý là Beckham đã giải nghệ từ năm 2013 nhưng sức hút thương mại vẫn gần như chưa từng suy giảm. Ở tuổi 51, cựu ngôi sao của Manchester United vẫn là một trong những gương mặt có giá trị thương hiệu lớn nhất làng thể thao thế giới.

Nguồn thu lớn nhất của David Beckham hiện đến từ vai trò đồng sở hữu CLB Inter Miami CF – đội bóng được định giá khoảng 1,07 tỷ bảng và được xem là CLB giá trị nhất Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Thành công của Inter Miami, đặc biệt sau hiệu ứng ngôi sao của danh thủ Lionel Messi, đã đưa David Beckham trở thành một trong những ông chủ quyền lực nhất bóng đá hiện đại.

Song song với đó, Beckham còn tiếp tục “hái ra tiền” nhờ các hợp đồng quảng bá thương hiệu với những tập đoàn toàn cầu như Adidas hay Hugo Boss. Trong kỷ nguyên nơi hình ảnh cá nhân có thể tạo ra hàng trăm triệu USD, ông được xem là hình mẫu hiếm hoi duy trì sức ảnh hưởng mạnh mẽ suốt hàng chục năm sau khi giải nghệ.

Sự nghiệp sân cỏ của Beckham từng gắn liền với thời kỳ hoàng kim của Manchester United. Ông cùng “Quỷ đỏ” giành nhiều danh hiệu lớn, trong đó có Premier League và UEFA Champions League, trước khi khoác áo hàng loạt đội bóng danh tiếng như Real Madrid (Tây Ban Nha), LA Galaxy (Mỹ), AC Milan (Italy) và Paris Saint-Germain (Pháp).

Danh sách năm nay cũng cho thấy giới thể thao Anh đang sở hữu những khối tài sản ngày càng khổng lồ. Tay đua F1 bảy lần vô địch thế giới Lewis Hamilton đứng thứ 5 với 435 triệu bảng. Nhà vô địch golf Masters Rory McIlroy xếp thứ 7 với 325 triệu bảng. Ở môn quyền Anh, Anthony Joshua đứng thứ 8 với 240 triệu bảng, xếp trên đối thủ hạng nặng Tyson Fury – người sở hữu khoảng 162 triệu bảng. Tiền đạo tuyển Anh đang khoác áo Bayern Munich (Đức) Harry Kane, cùng cựu vô địch Wimbledon Andy Murray đồng hạng 10 với tài sản 110 triệu bảng mỗi người.

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: Báo Tin tức