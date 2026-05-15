Tham gia đám cưới, quan khách "sốc nặng" khi chứng kiến cảnh tượng bên trong

Một đám cưới tại thành phố Zunyi đang trở thành tâm điểm mạng xã hội Trung Quốc khi cô dâu chú rể biến lễ cưới truyền thống thành một "show đấu vật" ngay giữa sân khấu chính.

Theo những đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, thay vì không gian cưới lộng lẫy quen thuộc, cặp đôi đã dựng hẳn một võ đài đấu vật tại địa điểm tổ chức.

Các đô vật chuyên nghiệp liên tục trình diễn những màn khóa siết, quật ngã và đối kháng quyết liệt trước sự reo hò của đông đảo khách mời. Không khí náo nhiệt khiến nhiều người thích thú, chăm chú theo dõi các trận đấu trong lúc dùng bữa.

Được biết, đám cưới diễn ra vào ngày 5/5. Chú rể họ Hà cho biết bản thân là một đô vật chuyên nghiệp nên muốn tạo dấu ấn khác biệt trong ngày trọng đại, đồng thời quảng bá môn thể thao mà anh đang theo đuổi.

Cũng theo chia sẻ của chú rể, chi phí tổ chức đám cưới truyền thống vượt xa ngân sách ban đầu khiến anh suy nghĩ đến việc thực hiện một ý tưởng mới lạ. Sau khi cân nhắc, cặp đôi quyết định mang võ đài đấu vật vào lễ cưới.

"Thay vì tốn quá nhiều tiền cho một đám cưới theo khuôn mẫu, tôi muốn tạo ra điều gì đó thú vị và ý nghĩa hơn. Đây cũng là cơ hội để nhiều người biết đến đấu vật", chú rể chia sẻ.

Anh sau đó mang chính sàn đấu vật thường sử dụng trong các chuyến lưu diễn đến làm sân khấu trung tâm cho buổi lễ.

Từ phần phát biểu, giao lưu cùng khách mời cho đến các nghi thức cưới đều được tổ chức ngay trên võ đài. Một số nghi thức truyền thống như trao nhẫn, đọc lời thề hay nâng ly chúc mừng cũng được rút gọn để dành thời gian cho các màn biểu diễn.



Điểm nhấn khiến cư dân mạng đặc biệt thích thú là phần "thử thách sau hôn lễ". Cô dâu và chú rể đặt ra câu hỏi: "Sau khi kết hôn, ai sẽ làm việc nhà?" trước khi chia đội thi đấu theo thể thức 3 ván thắng 2.

Trong màn so tài cuối cùng, cô dâu bất ngờ tung cú quật qua vai cực mạnh khiến chú rể ngã xuống sàn giữa tiếng reo hò của quan khách. Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.

Chú rể sau đó hài hước nói: "Dù gì tôi cũng phải thua thôi, làm sao có thể để cô ấy làm hết việc nhà được".

Sau khi lan truyền trên internet, đám cưới độc đáo này nhận về nhiều bình luận tích cực. Không ít người cho rằng đây là một trong những lễ cưới sáng tạo và đáng nhớ nhất họ từng thấy. Nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ sự thích thú trước cách cặp đôi biến ngày vui thành một sự kiện giải trí đầy tiếng cười nhưng vẫn mang dấu ấn cá nhân.

Trước đó, một cặp đôi trẻ tại thành phố Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc cũng khiến mạng xã hội xôn xao khi biến tiệc cưới truyền thống thành một "đại tiệc lẩu".

Ngày 4/5, tại thành phố Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc), cặp đôi thuộc thế hệ gen Z đã tổ chức hôn lễ theo phong cách hoàn toàn khác biệt tại một nhà hàng lẩu nổi tiếng địa phương.



Theo hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, buổi lễ không có sân khấu lộng lẫy hay các tiết mục biểu diễn kéo dài thường thấy. Thay vào đó, món chính của tiệc cưới là… lẩu sách bò.

Điều khiến nhiều người thích thú là toàn bộ nghi thức chính của đám cưới chỉ diễn ra trong chưa đầy 20 phút. Sau phần lễ đơn giản, chú rể bất ngờ cầm micro tuyên bố trước toàn thể khách mời: "Lễ nghi kết thúc tại đây, giờ thì chính thức khai lẩu".

Cả hội trường lập tức bùng nổ trong tiếng cười và tiếng vỗ tay. Ngay sau đó, khách mời cùng cô dâu chú rể quây quần bên gần 30 bàn tiệc. Trong không gian phủ đầy hơi nóng nghi ngút từ các nồi lẩu, mọi người vừa ăn uống, cụng ly vừa trò chuyện rôm rả, tạo nên bầu không khí gần gũi và thoải mái hiếm thấy ở những đám cưới truyền thống.

Chia sẻ về ý tưởng đặc biệt này, cô dâu cho biết cả hai đều là "fan cứng" của món lẩu. "Chúng tôi luôn nghĩ rằng đám cưới nên đơn giản, không cần quá phô trương. Điều quan trọng nhất là người thân, bạn bè được ăn ngon, trò chuyện vui vẻ và có một kỷ niệm thật đáng nhớ", cô nói.

Trong khi đó, chú rể cho biết cả hai gần như không mất quá nhiều thời gian để cân nhắc. Với họ, nguyên tắc quan trọng nhất là "thoải mái và không áp lực".

Theo truyền thông Trung Quốc, sự bùng nổ của "đám cưới lẩu" phản ánh xu hướng ngày càng rõ rệt trong giới trẻ nước này: từ bỏ những hôn lễ nặng hình thức, tốn kém để hướng tới các mô hình cưới cá nhân hóa, đề cao trải nghiệm và cảm xúc thực tế.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn