FIFA chúc mừng U17 Việt Nam

U17 Việt Nam nhận nhiều lời khen sau chiến tích đoạt vé dự U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF.

U17 Việt Nam đã khép lại vòng bảng U17 châu Á 2026 bằng chiến thắng 3-2 trước U17 UAE, qua đó tiến vào tứ kết với ngôi nhất bảng C, đồng thời đoạt vé dự World Cup U17 2026.

Trang fanpage chính thức của FIFA World Cup đăng nội dung chúc mừng đoàn quân của HLV Roland với nội dung: "Xin chào U17 World Cup", cùng với bức ảnh của hai cầu thủ của đội tuyển U17 Việt Nam để chúc mừng thầy trò HLV Roland.

Trang chủ của FIFA đánh giá về U17 Việt Nam: "Đây sẽ là một ngày đi vào lịch sử của bóng đá Việt Nam mãi mãi, khi Đội tuyển Ngôi sao Vàng giành được tấm vé tham dự U17 World Cup lần đầu tiên trong lịch sử nhờ chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất".

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng dành nhiều lời khen ngợi cho U17 Việt Nam sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U17 UAE ở lượt cuối bảng C U17 châu Á 2026 rạng sáng 14/5.

Trên trang chủ, AFC nhấn mạnh: "Đội tuyển U17 Việt Nam ngược dòng đánh bại UAE 3-2 trong trận cầu kịch tính để giành vé vào tứ kết U17 châu Á. Chiến thắng lịch sử này giúp thầy trò HLV C.Roland khép lại vòng bảng với ngôi đầu bảng C cùng 6 điểm, xếp trên cả U17 Hàn Quốc".

Chiến tích của U17 Việt Nam càng đáng tự hào hơn khi Nguyễn Lực và các đồng đội trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt tại U17 World Cup.

