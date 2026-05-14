Bia Sao Vàng là nhà tài trợ mới cho Sông Lam Nghệ An

Sông Lam Nghệ An vẫn đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu trụ hạng tại V-League 2025 - 2026 - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 14-5, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã có buổi làm việc với nhà tài trợ mới, đơn vị sẽ đồng hành cùng đội bóng kể từ mùa giải 2026-2027.

Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An vẫn đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu trụ hạng tại V-League 2025 - 2026, còn nhà tài trợ chính là Tập đoàn Tân Long sẽ dừng đồng hành với câu lạc bộ sau mùa giải này.

Trước đó, ngày 28-4, ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - ký công văn nêu rõ UBND tỉnh Nghệ An cam kết kêu gọi nhà tài trợ tài chính cho Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An với số tiền tối thiểu 45 tỉ đồng để câu lạc bộ đủ điều kiện tham dự Giải vô địch quốc gia và các giải đấu cấp câu lạc bộ của AFC mùa giải 2026-2027.

Sau 12 năm đồng hành cùng Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á, đến tháng 6-2021, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An có nhà tài trợ thay thế là Tập đoàn Tân Long.

Thời điểm tiếp nhận đội bóng, ông Trương Sỹ Bá - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Tân Long - cho biết sẽ quyết tâm, đam mê và cống hiến hết mình để đưa Sông Lam Nghệ An ngày càng phát triển.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An - chia sẻ tỉnh Nghệ An đã đặt quyết tâm lớn nhằm đảm bảo sự ổn định cho đội bóng giàu truyền thống của bóng đá Việt Nam - Ảnh: DOÃN HÒA

Tại buổi làm việc, bà Trần Thị Mỹ Hạnh - giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An - cho biết lãnh đạo tỉnh và ngành thể thao Nghệ An luôn theo sát tình hình của đội bóng trong suốt thời gian qua, đặc biệt khi Sông Lam Nghệ An đứng trước giai đoạn chuyển giao quan trọng.

Việc Tập đoàn Tân Long kết thúc vai trò nhà tài trợ chính sau nhiều năm đồng hành là điều khiến lãnh đạo tỉnh rất trăn trở.

Tuy nhiên, tỉnh Nghệ An đã đặt quyết tâm lớn nhằm đảm bảo sự ổn định cho đội bóng giàu truyền thống của bóng đá Việt Nam.

Bên cạnh lời tri ân dành cho nhà tài trợ cũ, bà Hạnh cũng thông tin tới ban huấn luyện và các cầu thủ về việc Công ty cổ phần Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (SAVABECO) sẽ trở thành đơn vị đồng hành cùng Sông Lam Nghệ An trong thời gian tới.

Ngoài sự đồng hành của SAVABECO, tỉnh Nghệ An sẽ thành lập Quỹ hỗ trợ thể thao nhằm huy động thêm nhiều doanh nghiệp trên địa bàn cùng chung tay đóng góp, tài trợ cho Sông Lam Nghệ An để xây dựng phương án phát triển lâu dài cho đội bóng.

"Đây sẽ là hướng đi bền vững hơn để xây dựng và phát triển Sông Lam Nghệ An - một đội bóng giàu truyền thống, giàu bản sắc và là niềm tự hào của bóng đá xứ Nghệ", bà Hạnh nhấn mạnh.

Các cầu thủ và Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An kỳ vọng việc có nhà tài trợ mới sẽ giúp các cầu thủ ổn định tâm lý thi đấu trong thời gian tới - Ảnh: TRUNG TRẦN

Ông Trần Quang Thưởng - đại diện lãnh đạo SAVABECO - cho biết doanh nghiệp cùng lãnh đạo tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đã có những trao đổi cụ thể về kế hoạch phát triển đội bóng trong tương lai. Mục tiêu lớn nhất là xây dựng Sông Lam Nghệ An theo hướng ổn định, bền vững và lâu dài.

Trong giai đoạn chuyển giao hiện nay, ưu tiên hàng đầu của đội bóng là ổn định lực lượng, giữ chân các cầu thủ quan trọng và có sự bổ sung phù hợp để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Đại diện SAVABECO cũng bày tỏ mong muốn HLV Văn Sỹ Sơn tiếp tục đồng hành với đội bóng trên cương vị huấn luyện viên trưởng.

Sông Lam Nghệ An được thành lập từ năm 1979, là một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống nhất của bóng đá Việt Nam. Trong suốt hành trình dài, đội bóng chưa từng xuống hạng, luôn là niềm tự hào của người hâm mộ xứ Nghệ và là nơi sản sinh nhiều cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: tuoitre.vn