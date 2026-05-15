Thói quen đeo đồng hồ tiết lộ gì về tính cách?

Đồng hồ tưởng chừng chỉ là vật dụng báo giờ đơn thuần nhưng theo các nhà tâm lý học, đây còn là "tấm gương" phản chiếu cá tính của người đeo. Không chỉ dừng lại ở gu thẩm mỹ, cách một người lựa chọn hoặc từ chối chiếc đồng hồ còn hé lộ tinh thần trách nhiệm, khả năng tự quản lý, tham vọng và cả mức độ lo âu tiềm ẩn bên trong.

Chuyên gia tâm lý tư vấn Lâm Tụy Phân, tác giả cuốn "Đọc tâm lý con người qua cách ăn mặc", cho biết các nghiên cứu ghi nhận sự khác biệt rõ rệt giữa nam và nữ trong cách chọn đồng hồ. Nam giới thường ưa đồng hồ kỹ thuật, mặt số lớn thể hiện sự coi trọng sức mạnh và tính năng chế tác. Nữ giới lại thiên về thiết kế trang sức, chú trọng sự phối hợp hoàn hảo với tổng thể trang phục. Dù vậy, không ít phụ nữ cũng chọn đồng hồ kiểu nam, phản ánh phong cách thiên về trung tính.





Đeo đồng hồ: kỷ luật hay lo âu?

Nhiều nghiên cứu tâm lý học cho thấy người đeo đồng hồ thường có ý thức về thời gian cao hơn, kèm theo tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm tốt hơn. Chiếc đồng hồ trên cổ tay liên tục nhắc nhở người đeo về sự trôi chảy của thời gian, phản ánh nhu cầu tâm lý về trật tự, sự chính xác và kiểm soát.

Người thường xuyên nhìn đồng hồ thường có khả năng lập kế hoạch và định hướng mục tiêu tốt, ước lượng thời gian hoàn thành công việc chính xác hơn, từ đó nâng cao hiệu suất và khả năng giải tỏa áp lực. Tuy nhiên, mặt trái là họ cũng dễ cảm thấy áp lực thời gian hơn người khác.

"Việc liên tục chú ý đến đồng hồ có thể xuất phát từ lo âu nội tâm, đặc biệt trong các tình huống áp lực cao như họp hành, thi cử hay phỏng vấn”, Chuyên gia tâm lý tư vấn Lâm Tụy Phân nói.

Từ kinh nghiệm tư vấn lâm sàng, bà Lâm chia sẻ một tình huống thực tế. Trong một buổi trị liệu, bà liếc nhìn đồng hồ để kiểm soát tiến độ và sau đó mới biết thân chủ đã hiểu nhầm hành động đó thành tín hiệu "anh ta không quan trọng với tôi". Sự hiểu nhầm vô tình này lại trở thành chìa khóa giúp bà khám phá sâu hơn về khái niệm bản thân và tâm lý chiếu của thân chủ, mở ra hướng trị liệu hiệu quả hơn.

Bà cũng nhấn mạnh trong tâm lý trị liệu, thời gian không chỉ là con số mà còn đại diện cho ranh giới tâm lý vô hình. Nếu một thân chủ liên tục không thể kết thúc đúng giờ, điều đó thường phản ánh khó khăn tương tự trong việc duy trì ranh giới cá nhân ngoài cuộc sống thực.

Không đeo đồng hồ: tự do hay phụ thuộc công nghệ?

Ngược lại, người không đeo đồng hồ thường mang tâm lý không thích lên kế hoạch quá mức, xử lý mọi việc linh hoạt và tùy hứng. Họ dễ chấp nhận sự bất định, thuận theo tình huống tự nhiên và thích tận hưởng khoảnh khắc hiện tại hơn là bám theo lịch trình cứng nhắc.

Tuy nhiên, bà Lâm lưu ý một bộ phận không nhỏ người không đeo đồng hồ đơn giản là vì họ đã hoàn toàn phó thác việc báo giờ cho điện thoại thông minh. Điều này phản ánh mức độ phụ thuộc ngày càng cao vào công nghệ số trong đời sống hiện đại.

5 loại đồng hồ thể hiện 5 kiểu tính cách

Đồng hồ xa xỉ: Tự đặt chuẩn cao, coi trọng hình ảnh và địa vị. Dùng đồng hồ để khẳng định vị thế xã hội và tăng cảm giác tự hiệu quả.

Đồng hồ cơ: Truyền thống, kiên nhẫn, chú trọng từng chi tiết. Thận trọng trong quyết định, đề cao chất lượng và sự tinh tế.

Đồng hồ thể thao: Thực dụng, kỷ luật cao, quan tâm sức khỏe và hiệu suất. Thích kiểm soát, có mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống.

Đồng hồ thông minh: Nhạy cảm với công nghệ, thích phân tích dữ liệu, chú trọng hiệu quả cá nhân và quản lý sức khỏe liên tục.

Đồng hồ tối giản: Trầm tĩnh, hướng nội, chuộng giá trị nội tâm hơn vẻ ngoài. Không bị hút bởi sự xa hoa hay phức tạp, phản ánh tính cách giản dị và độc lập.

Tóm lại, chiếc đồng hồ dù đắt hay rẻ, dù đeo hay không đều là một thông điệp tâm lý thầm lặng. Trong thế giới ngày càng chú trọng hình ảnh và thương hiệu cá nhân, hiểu được ngôn ngữ ẩn sau vật phụ kiện tưởng chừng đơn giản này có thể giúp chúng ta hiểu người khác và hiểu chính mình sâu sắc hơn.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: giadinhonline.vn