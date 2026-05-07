Tiền đạo Olaha chia tay SLNA, gia nhập bến đỗ đầy bất ngờ

Hợp đồng giữa Olaha với SLNA sẽ đáo hạn sau khi mùa giải 2025/26 khép lại. Và khác nhiều lần trước, lần này Olaha sẽ không tiếp tục gia hạn hợp đồng với đội bóng xứ Nghệ. Sau gần 10 năm gắn bó với sân Vinh, chân sút sinh năm 1997 sẽ chính thức ra đi để tìm thử thách mới trong sự nghiệp. Sự ra đi của Olaha không chỉ để lại nhiều tiếc nuối, mà còn mở ra một chương mới với chân sút gốc Nigeria này.

Tháng 1/2017, Michael Olaha lần đầu đến Việt Nam thi đấu cho SLNA. Trong mùa đầu tiên, anh ra sân 32 trận và ghi 8 bàn. Mùa giải 2018, tiền đạo gốc Nigeria trở thành trụ cột không thể thay thế ở đội bóng xứ Nghệ, ra sân tổng cộng 36 trận và ghi 10 bàn thắng. Bước sang mùa giải 2019, Olaha có 26 lần ra sân và ghi 5 bàn thắng.

Khép lại mùa giải 2019, Michael Olaha hết hạn hợp đồng với SLNA và quyết định sang châu Âu tìm kiếm thử thách mới. Tiền đạo cao 1m88 này gia nhập đội bóng hàng đầu Israel là Hapoel Tel Aviv. Tuy nhiên, trong màu áo Hapoel Tel Aviv, Michael Olaha không gây được ấn tượng đáng kể. Anh ra sân 18 trận và chỉ ghi 1 bàn thắng.

Bước sang mùa giải 2020/221, Michael Olaha bị Hapoel Tel Aviv đẩy tới Hapoel Kfar Shalem theo dạng cho mượn 1 năm. Tại đây, chân sút cao 1m86 này đã chơi bùng nổ, ghi 14 bàn/38 trận. Tuy vậy, sau khi kết thúc mùa giải 2020/21, Michael Olaha quyết định không tiếp tục khoác áo Hapoel Kfar Shalem hay tái ký hợp đồng với Hapoel Tel Aviv, mà trở lại Việt Nam để khoác áo SLNA.

Trở lại SLNA, Olaha tiếp tục là ngôi sao số 1 của đội bóng. Anh được tin tưởng giao băng thủ quân, là niềm cảm hứng trên hàng công của đội bóng xứ Nghệ. Theo thống kê, trong 3 mùa giải gần nhất, Olaha có tới 28 lần in dấu giày vào các bàn thắng của SLNA. Đây là con số đáng chú ý nếu đặt trong bối cảnh đội chủ sân Vinh thường xuyên sử dụng lực lượng trẻ và có nhiều biến động.

Điều làm nên giá trị của Olaha không chỉ nằm ở bàn thắng, mà những cống hiến, tinh thần trách nghiệm, đầy chuyên nghiệp của tiền đạo này với SLNA. Có không ít thời điểm, Olaha nhận được rất nhiều lời mời gọi với bản hợp đồng mơ ước, nhưng cuối cùng anh vẫn khước từ để tiếp tục ở lại sân Vinh.

“Olaha là cầu thủ rất tuyệt vời trong và ngoài sân cỏ. Anh ấy là mẫu ngoại binh mà bất kể đội bóng nào cũng muốn sở hữu. Chuyên môn tốt, nhiệt huyết, chăm chỉ và rất trách nhiệm. SLNA có nhiều giai đoạn khó khăn, đối mặt với nguy cơ rớt hạng nhưng nhờ có Olaha luôn biết cách tỏa sáng ở thời điểm quyết định nên đều trụ hạng thành công”, trung vệ Quế Ngọc Hải nói về người đồng đội cũ Olaha.

Tính đến vòng 21 V.League 2025/26, anh đã ra sân cả 21 trận và ghi 9 bàn thắng, trở thành chân sút số một của đội bóng. Dấu ấn và những đóng góp của Olaha ở SLNA là rất lớn. Dù vậy, đây sẽ là mùa giải cuối cùng của anh ở sân Vinh. Theo nguồn tin của Bongdaplus, sau khi chia tay SLNA, Olaha nhiều khả năng sẽ gia nhập CA TP.HCM. Tiền đạo này rất có thể sẽ được đội bóng ngành Công an hỗ trợ nhập tịch, để ra sân với tư cách cầu thủ Việt Nam trong tương lai.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn