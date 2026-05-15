Đi máy bay từ Bắc vào Nam trộm vàng, kim cương trong biệt thự

Ngày 15/5, Sơn, 32 tuổi, bị lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ và Công an TP Hải Phòng bắt giữ để làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản.

Trần Văn Sơn khi đột nhập vào ngôi biệt thự ở phường Sóc Trăng. Ảnh: Camera an ninh

Mang đồ nghề từ Hải Phòng vào miền Tây tìm biệt thự ra tay

Theo điều tra ban đầu, Sơn, ngụ phường Hòa Bình, TP Hải Phòng, do cần tiền tiêu xài nên vào các tỉnh, thành phía Nam tìm nhà giàu để đột nhập trộm cắp.

Ngày 28/4, Sơn đi máy bay từ Hải Phòng vào TP HCM, mua dụng cụ phá khóa rồi bắt xe khách từ Bến xe Miền Tây đi Cà Mau. Khi đến trạm dừng chân tại Công ty Tân Huê Viên (xã An Ninh, TP Cần Thơ), anh ta xuống xe, thuê xe ôm chở đi lòng vòng các khu dân cư để tìm nơi ra tay.

Đến Khu dân cư Minh Châu (phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ), thấy một căn biệt thự lớn mở cửa, chỉ có người giúp việc lớn tuổi bên trong, Sơn trèo rào vào rồi leo lên mái nhà mát trong khuôn viên để ẩn nấp.

Chờ lúc người giúp việc đi khỏi, anh ta đeo khẩu trang, đội nón kết, mang bao tay rồi lẻn vào nhà lấy nhiều nữ trang vàng, trang sức kim cương cùng 20 triệu đồng tiền mặt.

Trần Văn Sơn thực nghiệm lại việc trộm cắp tài sản trong ngôi biệt thự. Ảnh: Công an Cần Thơ

Tổ trinh sát vượt hơn 2.000 km truy bắt

Gây án xong, Sơn bắt xe khách đi TP HCM. Dọc đường, anh ta nhiều lần xuống xe đi bộ để tránh bị truy dấu, ghé nhà nghỉ thay quần áo nhằm thay đổi nhận dạng rồi tiếp tục bắt xe đi Đà Lạt, sau đó ra Nha Trang.

Từ đây, Sơn đi máy bay ra Hà Nội tìm nơi tiêu thụ tài sản trộm được rồi quay về Hải Phòng tiêu xài.

Hôm 30/4, vợ chồng chủ biệt thự đi du lịch về phát hiện mất nhiều tài sản nên trình báo công an.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ sau đó khám nghiệm hiện trường, truy xét nghi phạm. Qua camera an ninh, cảnh sát nhận định đây là người có kinh nghiệm, ngụy trang kín để tránh bị phát hiện.

Từ các dấu vết thu thập được, công an xác định Sơn là nghi phạm và đã bỏ trốn về Hải Phòng sau khi gây án.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ và Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an TP, chỉ đạo lực lượng hình sự tập trung truy bắt. Một tổ trinh sát sau đó vượt hơn 2.000 km ra miền Bắc để truy tìm Sơn.

Tác giả: An Bình

Nguồn tin: vnexpress.net