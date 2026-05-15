HLV Phùng Thanh Phương không phải 'hàng hiệu', cũng chẳng thích ồn ào

HLV Thanh Phương chia sẻ niềm với thủ môn Lê Giang

“Tôi chỉ làm tiếp công việc dang dở của HLV Lê Huỳnh Đức”

Vẫn biết V.League luôn khốc liệt và nghiệt ngã, nhưng có lẽ chẳng ai dám nghĩ một đội bóng có thực lực như CA TP.HCM lại có thể gục ngã nhanh đến vậy. Bốn thất bại trong 5 trận liên tiếp đã cuốn theo hàng loạt hệ lụy với CA TP.HCM. Đó không còn đơn thuần là những điểm số, mà là sự đổ vỡ niềm tin trong phòng thay đồ, là ánh mắt hoài nghi từ khán đài. Và rồi, chiếc ghế của HLV Lê Huỳnh Đức cũng không thể được giữ lại giữa cơn bão thất vọng.



Người được chọn để tạm thời lèo lái con thuyền ấy là “phó tướng” Phùng Thanh Phương. Nói ông Phương ngồi vào “ghế nóng” nghe có vẻ hơi quá, bởi thực tế, đội bóng gần như đã trụ hạng và cơ hội cạnh tranh huy chương là không còn nhiều. Nhưng điều đó không có nghĩa chiếc ghế ấy dễ chịu hơn. Bởi ở bất kỳ hoàn cảnh nào, CA TP.HCM vẫn là một cái tên mang niềm kiêu hãnh, mang khí chất của một đội bóng giàu truyền thống. Và người ngồi ở vị trí ấy luôn phải giữ được tinh thần, màu cờ sắc áo cùng lòng tự trọng của cả tập thể.

HLV Phùng Thanh Phương chỉ đạo các học trò trong trận thắng của CA TP.HCM trước SLNA

Dưới sa bàn của HLV Phùng Thanh Phương, người ta bắt đầu cảm nhận được một luồng sinh khí mới. Và rồi chiến thắng 3-1 trước SLNA ở vòng 22 V.League như một cơn mưa giải hạn sau chuỗi ngày u ám kéo dài. Điều đáng nói hơn cả nằm ở cách chiến thắng ấy được tạo ra. Nó đến từ những gương mặt từng ngồi dự bị dài hạn, từ những cầu thủ chỉ thi thoảng mới được trao cơ hội như Bùi Ngọc Long, Võ Minh Trọng hay Phạm Đức Huy. Và Lee Williams, chàng trai mới 19 tuổi với ánh mắt đầy khát vọng, đã mở ra màn ngược dòng bằng cú đá phạt đền lạnh lùng. Sau đó là khoảnh khắc mà rất nhiều người chờ đợ, Tiến Linh cuối cùng cũng “nổ súng” sau 15 trận tịt ngòi. Raphael khép lại trận đấu bằng bàn thắng ấn định tỷ số 3-1, nhưng thứ đọng lại lớn hơn tất cả là cảm giác hồi sinh đang quay trở lại.

Trên khán đài, người ta có thể cảm nhận mùa xuân như vừa trở về với CA TP.HCM. Còn bên ngoài đường piste, những cái ôm siết chặt dành cho HLV Phùng Thanh Phương. Thế nhưng sau tất cả những nụ cười rạng rỡ ấy, ông Phương vẫn giữ cho mình sự điềm tĩnh quen thuộc.“Hôm nay thật sự rất vui khi đội bóng tìm lại được chiến thắng. Thấy cầu thủ vui, cổ động viên vui, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc sau những ngày chịu áp lực rất lớn”, ông chia sẻ với ánh mắt nhẹ nhõm.

Niềm vui của các cầu thủ CA TP.HCM sau những vòng đấu khó khăn

Cứ vui đi khi cuộc đời cho phép

Trong câu chuyện của mình, HLV Phùng Thanh Phương cũng không quên nhắc đến người tiền nhiệm. Ông thừa nhận bản thân chỉ đang tiếp nối phần việc mà HLV Lê Huỳnh Đức để lại và nhiệm vụ lớn nhất lúc này là vực dậy tinh thần cầu thủ, giúp họ tìm lại sự thoải mái để hướng đến những điều tích cực hơn. “Bóng đá thay đổi quá nhiều và V.League là cuộc chơi vô cùng khắc nghiệt với những người làm nghề huấn luyện”, ông Phương trải lòng. “Không chỉ bây giờ mà từ trước, tôi đã cảm nhận được áp lực ấy trong vai trò trợ lý lẫn HLV trưởng. Vì thế tôi luôn chia sẻ và thấu hiểu với đồng nghiệp của mình”.

Những ai từng tiếp xúc với Phùng Thanh Phương đều dễ dàng cảm nhận sự gần gũi, cởi mở và tinh thần cầu thị nơi ông. Phương không phải một tên tuổi đình đám của bóng đá Việt Nam, càng không phải mẫu HLV tạo ra những phát ngôn gây chú ý. Nhưng nếu nói về sự tận tụy, hiệu quả và khả năng xoay xở trong nghịch cảnh, ông xứng đáng nhận được sự ghi nhận. Cần nhắc lại, sau quãng thời gian cùng Sài Gòn FC, ông từng dẫn dắt CLB TP.HCM giành hạng Tư ở mùa giải 2023/24 trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Một năm sau, dù đội bóng đối diện đủ áp lực từ chuyên môn đến tài chính, ông vẫn giúp CLB cán đích ở vị trí thứ 10, kết quả vượt ngoài mong đợi.

Phùng Thanh Phương không phải một tên tuổi đình đám của bóng đá Việt Nam.

Bóng đá đôi khi không chỉ là những toan tính chiến thuật trên sân, mà còn là cuộc chiến âm thầm phía sau hậu trường. Với Phùng Thanh Phương, chiếc ghế HLV trưởng hay trợ lý chưa bao giờ là điều khiến ông bận tâm nhiều nhất. Điều luôn cháy bỏng trong ông đơn giản chỉ là được sống cùng bóng đá Thành phố. Nơi ông từng đổ mồ hôi với tư cách cầu thủ, rồi lặng lẽ đứng sau đường biên với vai trò người cầm sa bàn. Ông làm bóng đá không chỉ bằng lý trí, mà còn bằng tình yêu và lòng tự hào rất riêng dành cho mảnh đất này.

Dĩ nhiên, vào lúc này, Phùng Thanh Phương vẫn chỉ là người “đóng thế” sau cuộc chia tay của Lê Huỳnh Đức. Người ta vẫn chờ xem ban lãnh đạo CA TP.HCM sẽ trao chiếc ghế HLV trưởng chính thức cho ai. Dẫu vậy, bóng đá vốn luôn chứa đựng những điều bất ngờ. Biết đâu, nếu CATP.HCM tiếp tục chiến đấu bằng tất cả niềm kiêu hãnh, tiếp tục chơi với tinh thần của màu cờ sắc áo trong những vòng đấu còn lại của V.League 2025/26, thì người được giữ lại không phải một cái tên đình đám nào khác, mà chính là người đàn ông lặng lẽ nói trên.

CA TP.HCM sẽ nâng cấp đội hình Bất chấp kết quả mùa này có thế nào đi nữa, CA TP.HCM cũng sẽ có những đổi thay mạnh mẽ về lực lượng. Theo nguồn tin từ đội bóng ngành Công an, rất nhiều cầu thủ chất lượng (cả ngoại lẫn nội binh) sẽ được mang về để nâng cấp đội hình. Đặc biệt, chiều ngày 13/5, đội bóng ngành Công an đã nhập tịch thành công thủ môn Lê Giang Patrik và tiền vệ Ngô Đăng Khoa.

Tác giả: Hải Đăng

Nguồn tin: bongdaplus.vn