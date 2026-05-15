Lê Quốc Phương, khi bóng đá là lẽ sống

Quốc Phương và CLB Thanh Hoá trong trận thắng CA TP.HCM ngay tại sân Thống Nhất. Ảnh: Anh Khoa

Cách đây vài hôm, Quốc Phương đã gọi điện cho tôi để chia sẻ: “Sau mùa giải 2025/26, em sẽ chia tay bóng đá đỉnh cao, bởi tuổi đã cao và phong độ khó đáp ứng được bóng đá chuyên nghiệp. Chia tay khi đội bóng Thanh Hoá thế này, thật sự em không đành lòng. Chỉ mong bóng đá quê nhà sẽ ổn hơn trong tương lai, bởi thời gian qua bọn em chiến hết mình cho đội Thanh Hoá chẳng đơn thuần chỉ để trụ hạng. Ở đó, ngoài màu cờ sắc áo bọn em đá còn là sự tồn tại và vì danh dự của bản thân”.

Về chuyện này, tôi nhớ đến lời tiết lộ của HLV Mai Xuân Hợp ở thời điểm CLB Thanh Hoá chỉ đăng ký được khoảng 15-16 cầu thủ trong một trận đấu. “Thời gian này, đội Thanh Hoá đang thiếu người kinh khủng. Do lệnh cấm của FIFA nên không thể bổ sung lực lượng, vì thế nhiều cầu thủ bị đau vẫn cắn răng vào mà đá. Chẳng hạn như Quốc Phương, cái cổ chân của em ấy sưng tấy, nhưng vẫn quấn chặt băng để tập tễnh vào đá mà tôi ứa nước mắt…”.

Quốc Phương với mái tóc đặc trung của một chiến binh. Ảnh: Anh Khoa

Vì sự nỗ lực của những anh lớn như Quốc Phương, Văn Thắng… đã truyền lửa tinh thần rất lớn cho các cầu thủ trẻ, giúp họ đá đến 200% sức lực, qua đó giúp đội bóng Thanh Hoá có những trận đấu rất ấn tượng, chẳng hạn như trận thắng CLB Hà Nội ở vòng 21 vừa qua để đang tiến gần đến chiếc vé trụ hạng của mùa giải 2025/26.

Vì thế, cái tin Quốc Phương sẽ chia tay bóng đá đỉnh cao sau mùa giải năm nay có lẽ sẽ làm nhiều người tiếc nuối, nhưng thật sự khó tránh khỏi quy luật, khi năm nay Quốc Phương đã 35 tuổi (sinh năm 1991).

Trong sự nghiệp của mình, Quốc Phương chỉ khoác áo đúng 2 CLB là Thanh Hoá và Sài Gòn FC. Anh vào bóng đá năng khiếu Thanh Hoá từ năm 2024, rồi chuyển lên chơi cho đội 1 từ mùa giải 2009 đến hết giai đoạn 1 mùa giải 2018. Từ giai đoạn 2 năm 2018 đến hết mùa giải 2020, Phương thi đấu cho CLB Sài Gòn. Từ đó đến nay, anh quay về chơi cho CLB Thanh Hoá.

Quốc Phương mang trên tay chiếc băng của đội trưởng CLB Thanh Hoá. Ảnh: CTV

Chia tay Thanh Hoá trong tình cảnh đội bóng đang rất khó khăn, nên đó là điều chàng tiền vệ này đau đau. Vì thế, khi quyết định chia tay sự nghiệp đỉnh cao, Quốc Phương đã kết hợp với một người bạn để mở trung tâm bóng đá cộng đồng mang tên Huy Star – Lê Quốc Phương.

“Với em, bóng đá là lẽ sống, nên khi chia tay bóng đá đỉnh cao, em cũng muốn sẽ tiếp tục truyền tải niềm đam mê của mình đến các trẻ em của bóng đá xứ Thanh. Vì thế, em đã cùng với người bạn Trình Huy (Huy Star) mở một trung tâm bóng đá công đồng tại Thanh Hoá để thực hiện điều ấy. Huy cũng từng là cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá xứ Thanh, nhưng vì nhiều lý do nên đã không thể đi theo bóng đá chuyên nghiệp, nên hai anh em có rất nhiều điểm chung và đặc biệt là đam mê bóng đá”, Quốc Phương cho biết.

Quốc Phương đang rất muốn lan toả tình yêu bóng đá của mình đến các trẻ em xứ Thanh. Ảnh: CTV

Được biết, trung tâm bóng đá cộng đồng của Quốc Phương sẽ khai giảng từ ngày 23/5 đến ngày 31/5. Trong đó, Quốc Phương và bạn sẽ có 5 điểm tập mở tại thành phố Thanh Hoá và 4 điểm tại các huyện. “Qua các trung tâm bóng đá cộng đồng, em muốn lan toả niềm đam mê bóng đá đến các cầu thủ nhí. Giúp các em có niềm đam mê, tính kỷ luật và bản lĩnh hơn trong cuộc sống, đặc biệt là rèn kỷ năng sống. Ngoài ra, cũng mong tìm được những viên ngọc thô cho bóng đá tỉnh nhà”.

Với Quốc Phương, niềm đang mê bóng đá của anh vẫn tiếp diễn, chỉ là chuyển sang một trạng thái khác mà thôi. Mong Phương sẽ thành công với những ấp ủ của mình!

Tác giả: Đỗ Tuấn

Nguồn tin: bongdaplus.vn