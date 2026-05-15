Cục Trang bị và kho vận tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tại các Khu di tích lịch sử cách mạng ở Nghệ An

Theo đó, đoàn đã dâng hương, báo công và tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên; dâng hương tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí thiêng liêng, Đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

Đoàn dâng hương, dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Cục Trang bị và kho vận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu thống nhất quản lý nhà nước về trang bị, kho vận trong CAND, chủ động đảm bảo, tăng cường tiềm lực trang bị, kho vận đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới. Đó chính là sự tri ân, tiếp nối để xứng đáng với công lao của các bậc tiền bối cách mạng, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới; tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người luôn được các thế hệ cán bộ, chiến sỹ CAND học tập và noi theo.

Đoàn tham quan quê nội của Người.

Với lòng biết ơn sâu sắc, cán bộ, chiến sỹ Cục Trang bị và kho vận nguyện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng CAND "Vì nước quên thân - Vì dân phục vụ", hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đoàn dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn.

Cùng ngày, tại xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An, Thiếu tướng Lê Việt Thắng và Đoàn công tác đã đến dâng hương, báo công tại Khu lưu niệm cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn - người cộng sản trung kiên của Đảng và cách mạng; nhà lãnh đạo xuất sắc của lực lượng CAND Việt Nam.

Đoàn công tác tham quan quê nội của Bác Hồ.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, toàn thể cán bộ, chiến sỹ Cục Trang bị và kho vận nguyện nỗ lực cố gắng, tiếp tục phát huy những thành quả cách mạng, truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, không ngừng rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh, nâng cao năng lực công tác, tích cực thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tác giả: Thùy Anh

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân