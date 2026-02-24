Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Thể thao

SLNA đôn 2 cầu thủ trẻ lên đội 1

Sau chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 13, CLB SLNA tiếp tục có động thái đáng chú ý về nhân sự. Ban Huấn luyện đội bóng xứ Nghệ đã quyết định bổ sung hậu vệ cánh Nguyễn Tấn Minh và trung vệ Hoàng Minh Hợi từ đội U19 lên đội 1 để chuẩn bị cho giai đoạn lượt về V.League 2025/26.

SLNA có "dự nguồn" đáng kể tại đội U.19 vừa vô địch Giải U.19 quốc gia.

Quyết định này xuất phát từ yêu cầu thực tế, hàng thủ SLNA đang đối mặt với nhiều khó khăn khi Hồ Văn Cường dính chấn thương đứt dây chằng chéo và phải nghỉ dài hạn. Mai Hoàng cũng chưa thể trở lại vì chấn thương cổ chân, trong khi một số vị trí khác chưa đạt phong độ ổn định. Việc tăng cường lực lượng trẻ không chỉ giúp đội bóng giải quyết bài toán trước mắt mà còn mở ra cơ hội kế thừa lâu dài.

Tác giả: N.A

Nguồn tin: cadn.com.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: đội 1 ,cầu thủ trẻ ,SLNA

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP