SLNA đôn 2 cầu thủ trẻ lên đội 1

SLNA có "dự nguồn" đáng kể tại đội U.19 vừa vô địch Giải U.19 quốc gia.

Quyết định này xuất phát từ yêu cầu thực tế, hàng thủ SLNA đang đối mặt với nhiều khó khăn khi Hồ Văn Cường dính chấn thương đứt dây chằng chéo và phải nghỉ dài hạn. Mai Hoàng cũng chưa thể trở lại vì chấn thương cổ chân, trong khi một số vị trí khác chưa đạt phong độ ổn định. Việc tăng cường lực lượng trẻ không chỉ giúp đội bóng giải quyết bài toán trước mắt mà còn mở ra cơ hội kế thừa lâu dài.

Tác giả: N.A

Nguồn tin: cadn.com.vn