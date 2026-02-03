SLNA nhận tin dữ trước vòng 13 V-League 2025/2026

CLB SLNA vừa đón nhận cú sốc lớn về lực lượng khi hậu vệ Hồ Văn Cường dính chấn thương đứt dây chằng đầu gối trong buổi tập. Với chấn thương này, Hồ Văn Cường phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu khoảng 9 tháng.

Hồ Văn Cường được xem là nhân tố quan trọng bên hành lang cánh nhờ thể lực, kỹ thuật và tinh thần thi đấu bền bỉ. Do đó, sự vắng mặt của cầu thủ sinh năm 2003 tới hết mùa giải năm nay gây ảnh hưởng lớn tới SLNA trong giai đoạn đội bóng xứ Nghệ đang nỗ lực để trụ hạng.

Hồ Văn Cường (trái) dính chấn thương nặng phải nghỉ thi đấu dài hạn (Ảnh: VPF).

Chấn thương của Hồ Văn Cường gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ quá tải và rủi ro chấn thương nghiêm trọng đối với các cầu thủ trẻ Việt Nam. Trước Hồ Văn Cường, tiền vệ Thái Sơn của Ninh Bình cũng đứt dây chằng ngay trong trận ra mắt đội bóng mới.

Trước đó, tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, trung vệ Hiểu Minh của U23 Việt Nam, thuộc biên chế PVF CAND cũng đứt dây chằng. Hiện tại, Hiểu Minh đã phẫu thuật và đang trong quá trình hồi phục.

Theo lịch thi đấu vòng 13 V-League 2025/2026, SLNA sẽ làm khách trước Thể Công Viettel. Đây là thử thách rất lớn cho thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn, khi đội bóng áo lính có lực lượng vượt trội và phong độ tốt hơn.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn