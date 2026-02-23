Cầu thủ SLNA đi chùa cầu may nhân dịp đầu xuân

Cả đội SLNA đã có dịp xuất hành cầu bình an đầu năm mới. Ảnh: CTV

Sau 2 ngày tập luyện, bắt đầu từ mùng 4 tết (tức 20/2), thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn đã có chuyến xuất hành đầu năm để cầu may mắn nhân dịp đầu xuân mới vào sáng nay. Theo đó, địa điểm thầy trò của đội bóng xứ Nghệ chọn xuất hành đầu năm là Tùng Lâm Diệc Cổ, một ngôi chùa khá tên tuổi của tỉnh Nghệ An.

HLV Văn Sỹ Sơn chia sẻ: “Thông thường tôi thường đi chùa vào những ngày đầu xuân để cầu mong sức khoẻ cho gia đình và người thân. Năm nay khi về nắm đội bóng SLNA, tôi muốn cả đội cùng nhau đi lễ chùa đầu năm, nhằm cầu sức khoẻ cho bản thân và gia đình, đặc biệt cầu mong cho đội bóng xứ Nghệ có một năm thuận lợi và vạn sự hanh thông”.

Thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn lễ chùa đầu năm, Ảnh: CTV

SLNA hy vọng sẽ giành 3 điểm ở trận đấu vòng 14. Ảnh: CTV

Thực tế, SLNA đang tạm xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng với 13 điểm. Thành tích này không quá cao, nhưng có thể chấp nhận được với đội bóng xứ Nghệ, khi lực lượng của họ hiện hầu hết là những gương mặt trẻ. Cần nói thêm, SLNA vừa có trận thắng đậm đến 4-1 trên sân nhà của Thể Công Viettel ở vòng 13, và vòng 14 này họ sẽ có chuyến làm khách trên sân của Hà Tĩnh.

Mục tiêu của SLNA trong trận đấu khai xuân này sẽ là có điểm. “Hà Tĩnh là một đối thủ rất khó chịu, lại được chơi trên sân nhà, nên mục tiêu của chúng tôi là cố gắng có điểm ở trận đấu khai xuân sắp tới. Như bạn cũng biết, lực lượng của SLNA vốn không mạnh, lại nhiều cầu thủ trẻ, nên chúng tôi cố gắng từng trận một. Đặc biệt là cố gắng giành được điểm ở trận khai xuân sắp tới ở vòng 14”, HLV Sỹ Sơn chia sẻ.

Tác giả: Tuấn Thành

Nguồn tin: bongdaplus.vn