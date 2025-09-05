Cận cảnh nhà mái lá không điều hòa vẫn mát quanh năm

Được xây dựng trên sườn đồi dốc, ven biển Oaxaca (Mexico), ngôi nhà được thiết kế để hòa hợp với thiên nhiên xung quanh. Ảnh: Archello
Ngôi nhà tận dụng địa hình tự nhiên để tạo ra tầm nhìn rộng mở hướng thẳng ra biển Thái Bình Dương. Ảnh: Archello
Ngôi nhà sử dụng mái dốc lớn, loại mái lá truyền thống của vùng nhiệt đới Mexico, là điểm nhấn kiến trúc chủ đạo. Ảnh: Archello
Nhờ mái lớn, nhẹ và thoáng, ngôi nhà không chỉ chống chịu với khí hậu nắng gió khắc nghiệt vùng ven biển mà còn mang đến sự uyển chuyển cho tổng thể kiến trúc. Ảnh: Archello
Các cột gỗ nâng đỡ mái tạo cảm giác gần gũi, đồng thời mở ra kết nối hài hòa giữa trong và ngoài. Ảnh: Archello
Nhìn từ trên cao, ngôi nhà bố trí theo dạng chữ L với khối cầu thang trung tâm và hồ bơi hướng biển. Ảnh: Archello
Lối vào nhà với cổng gỗ truyền thống và tường đá thô mộc. Ảnh: Archello
Tầng trệt mang tính khép kín với những khung cửa và khoảng mở được tính toán kỹ lưỡng để đón gió, lấy sáng và hạn chế nắng gắt. Tầng trên nhẹ nhàng và mở rộng. Ảnh: Archello
Sân hiên hướng ra biển, thiết kế sàn gỗ và ghế thư giãn hòa mình vào cảnh quan thiên nhiên. Ảnh: Archello
Hồ bơi và khu sinh hoạt chung trên tầng chính kết hợp mái gỗ truyền thống và sàn bê tông hiện đại. Ảnh: Archello
Không gian sinh hoạt chung ngập ánh sáng và gió biển. Ảnh: Archello
Khu bếp hướng thẳng ra biển. Ảnh: Archello
Ban công gỗ với ghế mây thư giãn đặt cạnh lan can kim loại tối giản. Ảnh: Archello
Phòng ngủ mở ra ban công lớn, với cửa gỗ xếp và tầm nhìn bao quát biển. Ảnh: Archello
Tác giả: Hoàng Minh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn