Nhà mái ngói hiện đại con gái xây cho bố mẹ dưỡng già

Tọa lạc tại Lái Thiêu (TP HCM), ngôi nhà được xây dựng trên khu đất 460 m2, là món quà con gái tặng bố mẹ sau nhiều năm học tập và làm việc tại nước ngoài. Ảnh: Lonton Studio
Công trình mang dáng dấp truyền thống quen thuộc nhưng được cách điệu bằng những đường nét bê tông hiện đại, vừa thân thuộc vừa tươi mới. Ảnh: Lonton Studio
Hàng hiên dài bao quanh nhà tạo nên lớp đệm mát mẻ, giúp không gian luôn thoáng gió, đồng thời là nơi gia đình có thể trò chuyện cùng xóm giềng mỗi chiều mà vẫn giữ được sự riêng tư. Ảnh: Lonton Studio
Ngôi nhà sử dụng gạch ngói đỏ, bê tông và gỗ, mang đến tổng thể hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Ảnh: Lonton Studio
Mái ngói mang đậm nét truyền thống của nhà Việt xưa. Hệ khung lợp mái bằng sắt sơn đen đảm bảo sự chắc chắn trước mưa bão. Ảnh: Lonton Studio
Khu vực sinh hoạt ngoài hiên bố trí bàn ghế, để gia chủ vừa làm việc, vừa giao lưu với hàng xóm. Ảnh: Lonton Studio
Khu vườn phía trước được quy hoạch thành các ô trồng cây. Ảnh: Lonton Studio
Nội thất trong nhà thiết kế đơn giản. Tầng trệt liên thông giữa các khu vực sinh hoạt, mở ra sân vườn. Ảnh: Lonton Studio
Nhà bếp bố trí dọc theo chiều dài nhà, sử dụng tông trắng và gỗ sáng. Ảnh: Lonton Studio
Bàn ăn nhìn ra khu vườn phía trước. Ảnh: Lonton Studio
Tầng trên sử dụng vật liệu gỗ tông nâu đồng bộ. Ảnh: Lonton Studio
Khu vực đọc sách được bố trí cạnh cửa sổ lớn. Ảnh: Lonton Studio
Giường, tủ và hệ kệ sách sử dụng gỗ đồng bộ trong phòng ngủ. Ảnh: Lonton Studio
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn