Ngọc Trinh khó có thể mang thai tự nhiên

Ngọc Trinh từng cho biết đã đi trữ được 6 trứng để thực hiện kế hoạch có con trong tương lai. Vào ngày 21/6, người mẫu gốc Trà Vinh đã đăng tải đoạn video mới trên mạng xã hội chia sẻ về nỗi lòng mong muốn làm mẹ. Trong clip, Ngọc Trinh nghẹn ngào xúc động tiết lộ bản thân khó có thể mang thai tự nhiên.

Người mẫu sinh năm 1989 cho biết bị ít trứng nên càng thấu hiểu sự khó khăn vất vả của những người phụ nữ cũng đang trong quá trình đi tìm con của mình. "Như mọi người có thể thấy là hành trình tìm con rất gian nan, khó khăn và rất dài. Bản thân Trinh cũng như vậy. Đây là cảm nhận riêng của cá nhân Trinh nha.

Đến một độ tuổi nào đó nhất định, công việc sự nghiệp dần ổn rồi thì bắt đầu cái mong mỏi, khát khao của một người phụ nữ là muốn có 1 đứa con. Ngay bản thân của Trinh là một tuýp người ít trứng và Trinh cũng biết là mình sẽ khó có thể mang thai một cách tự nhiên được", Ngọc Trinh chia sẻ.

Ngọc Trinh chia sẻ nỗi lòng, quan điểm cá nhân về chuyện làm mẹ

Cô nghẹn ngào xúc động cho biết bản thân khó có thể mang thai tự nhiên

Người mẫu gốc Trà Vinh bị ít trứng nên rất đồng cảm với những người phụ nữ cũng đang trong hành trình đi tìm con

Ngọc Trinh từng dự định khoảng năm 2024 - 2025 sẽ có em bé

Trong căn biệt thự đắt đỏ, Ngọc Trinh đã chuẩn bị sẵn phòng riêng cho những đứa con tương lai. Khi nuôi dạy và chăm sóc cháu ruột là bé He, Ngọc Trinh bày tỏ niềm mong mỏi, hy vọng được lên chức của cô ngày càng lớn hơn.

Ngọc Trinh thổ lộ: "Đến khi tôi nuôi He - đứa cháu thứ 12 của tôi thì tôi bắt đầu yêu con nít hơn, cảm giác nuôi dạy 1 mầm non và thấy nó phát triển, lớn lên từng ngày ‘đã’ lắm. Bản thân tôi đã 34 tuổi rồi nên khả năng sinh con tự nhiên rất khó, tôi nhận ra phải làm phương pháp IVF ngay và liền. Tại vì nếu không làm tôi sợ sẽ mất đi thiên chức làm mẹ".

Cô đã xây sẵn phòng cho những đứa con tương lai trong căn biệt thự của mình

Hiện tại, Ngọc Trinh đang nuôi nấng bé He - cháu gái ruột của cô

Thời gian qua, Ngọc Trinh có động thái ẩn ý về chuyện lập gia đình, có con

Vào tháng 9/2023, Ngọc Trinh bắt đầu trữ trứng để có thể thực hiện phương pháp IVF (thụ tinh trong ống nghiệm). "Nữ hoàng nội y" đã trữ được 6 trứng nhưng thời điểm đó đang có nhiều kế hoạch công việc bận rộn nên chưa sẵn sàng thực hiện kế hoạch.

Cô chia sẻ mong muốn có thiên thần nhỏ trong tương lai nên đã thực hiện phương pháp IVF. "Chắc mọi người cũng chưa tưởng tượng đâu nhỉ. Ngay cả bản thân Trinh cũng chưa tưởng tượng 1 ngày Trinh sẽ làm mẹ là như thế nào. Thật ra tôi cũng chưa biết hay dự định chính xác thời điểm nào sẽ đón nhận 1 thiên thần máu mủ của mình. Nhưng trước mắt tôi cảm thấy là cần có 1 đứa con, cho nên đã quyết định tìm tới phương pháp IVF để giúp mình làm điều đó", Ngọc Trinh cho hay.

Vào tháng 9/2023, Ngọc Trinh bắt đầu trữ trứng để có thể thực hiện phương pháp IVF (thụ tinh trong ống nghiệm)

Ngoài ra, người đẹp 8x cũng tiết lộ lý do lựa chọn phương pháp này. Cô cho biết quyết định đi trữ đông trứng để đảm bảo chất lượng cho phôi thai trong tương lai. "Việc đầu tiên tôi sẽ làm là hút và trữ đông trứng. Mọi người cũng biết là phụ nữ sau 25 tuổi bắt đầu các vấn đề bị lão hoá, đến 35 tuổi thì buồng trứng sẽ bị suy giảm, có nhiều trường hợp không thể mang thai được nữa. Cho nên tôi quyết định đi trữ đông trứng của mình để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho phôi thai sau này", người đẹp chia sẻ.

Cô cho biết quyết định đi trữ đông trứng để đảm bảo chất lượng cho phôi thai trong tương lai

