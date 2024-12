Ngọc Trinh gây sốt MXH với sắc vóc quyến rũ, chỉ nói đúng 1 câu về việc nghỉ chơi với Vũ Khắc Tiệp

Chị Dâu là dự án phim điện ảnh Việt gây nhiều tò mò cho khán giả bởi sở hữu dàn diễn viên toàn những gương mặt quen thuộc, nổi tiếng trong làng giải trí Việt. Đặc biệt sự trở lại của Ngọc Trinh sau lùm xùm đời tư cũng là chủ đề khiến nhiều khán giả quan tâm. Cũng đã khá lâu rồi, nữ hoàng nội y mới trở lại cùng một dự án phim điện ảnh.

Mới đây nhất, tối ngày 17/12, bộ phim đã có buổi ra mắt chính thức tại sự kiện công chiếu ở thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh sự xuất hiện của ekip làm phim thì nhiều gương mặt đình đám trong làng giải trí Việt cũng góp mặt và trở thành tâm điểm của sự chú ý. Đặc biệt Ngọc Trinh được quan tâm hơn cả bởi nhan sắc xinh đẹp, thân hình quyến rũ trong chiếc đầm đỏ rực rỡ.

Ngoài ra sự xuất hiện của Ngọc Trinh còn được quan tâm bởi đây gần đây Vũ Khắc Tiệp có những chia sẻ về việc bị người đẹp nghỉ chơi sau khi đăng clip của cô lên MXH. Khi bị hỏi về việc nghỉ chơi với người bạn lâu năm, Ngọc Trinh chỉ cười và trả lời: "Thật ra Trinh muốn mọi người tập trung vào bộ phim hơn. Sự xuất hiện của Trinh ngày hôm nay là với hình ảnh Út Như, vậy nên mong mọi người sẽ hỗ trợ đoàn phim".

Ngọc Trinh phản hồi về tin đồn nghỉ chơi Vũ Khắc Tiệp

Ngoài Ngọc Trinh, sự xuất hiện của những mỹ nhân xinh đẹp như Nam Anh, Thúy Ngân, Sam,... cũng được nhiều khán giả quan tâm.

Lê Khánh - Việt Hương - Hồng Đào - Ngọc Trinh - Đinh Y Nhung

Bốn nghệ sĩ gạo cội của phim

Đinh Y Nhung

Đạo diễn Khương Ngọc

Thúy Ngân

Thúy Ngân - Võ Cảnh

Nam Anh

Thiên An

Sam

Kiều Minh Tuấn

Thuận Nguyễn

Vợ chồng Quang Tuấn

Tác giả: LỆ AN - ẢNH: VIẾT THANH - CLIP: TEAM SỰ KIỆN

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn