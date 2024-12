Rộ clip 31 giây nghi là nguyên nhân Ngọc Trinh nghỉ chơi với Vũ Khắc Tiệp

Vừa qua, Vũ Khắc Tiệp bất ngờ lên tiếng về mối quan hệ giữa mình và Ngọc Trinh đã không còn như trước. Theo "ông bầu" Vbiz, Ngọc Trinh là người nghỉ chơi trước khi chủ động "unfollow". Nguyên nhân được Vũ Khắc Tiệp đưa ra chính là vì anh đã đăng tải đoạn clip về Ngọc Trinh nhưng không được sự đồng ý của nữ người mẫu.

Chia sẻ của Vũ Khắc Tiệp khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán. Trên diễn đàn MXH mới đây còn lan truyền đoạn clip được cho là lý do khiến cặp bài trùng Ngọc Trinh - Vũ Khắc Tiệp rạn nứt. Đoạn clip được lan truyền quay màn hình kênh TikTok của Vũ Khắc Tiệp vừa chia sẻ khoảng 30 phút trước, có kèm dòng trạng thái "Thương".

Trong clip tổng hợp lại hình ảnh Ngọc Trinh ngồi xe lăn, tay chân bị nhiều vết thương sau khi "diễn xiếc" trên mô tô. Ở đoạn cuối của video còn có cảnh Ngọc Trinh chạy mô tô kèm theo giọng kể của nữ người mẫu. Đoạn clip có nội dung khá giống với chia sẻ của Vũ Khắc Tiệp trước đó. Vì thế cư dân mạng bàn tán xôn xao và cho rằng đây chính là nguyên nhân khiến "Nữ hoàng nội y" nghỉ chơi với Vũ Khắc Tiệp trong vòng 5 phút.

Cư dân mạng chia sẻ lại đoạn clip được cho là nguyên nhân khiến Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh nghỉ chơi

Vào tối 14/12, Vũ Khắc Tiệp lần đầu lên tiếng về mối quan hệ với Ngọc Trinh: "Không phải anh không chơi với Trinh mà là Trinh không chơi với anh nữa. Trước khi Trinh xảy ra chuyện, Trinh có gửi cho anh clip Trinh bị té xe. Trong clip, Trinh có nói rằng: 'Anh ơi, em lại bị té rồi, đau lắm'. Sau khi nhận được, anh có đăng lên mạng và bảo rằng 'Thương em quá'. 5 phút sau, anh nhận được cuộc gọi chất vấn tại sao lại đăng clip lên mạng từ Trinh. Anh có xin lỗi Trinh và nhanh chóng gỡ bỏ clip. Nhưng anh phát hiện Trinh đã hủy theo dõi anh trên MXH. 1 tuần sau, Trinh xảy ra chuyện".

Vũ Khắc Tiệp xác nhận tình bạn gần 2 thập kỷ của anh và Ngọc Trinh đã rạn nứt

Vũ Khắc Tiệp chia sẻ khi Ngọc Trinh xảy ra chuyện, anh rất lo lắng. Đến khi Ngọc Trinh được trở về nhà, anh có nhắn tin hỏi thăm và muốn được sang nhà gặp Ngọc Trinh. Tuy nhiên, Ngọc Trinh chỉ xem mà không trả lời. Ông bầu cũng tiết lộ Ngọc Trinh đã chặn Facebook, hủy theo dõi TikTok nên anh chỉ có thể nhắn tin cho cô trên Instagram nhưng chưa bao giờ nhận được phản hồi từ nữ người mẫu.

"Lúc Trinh ra ngoài, anh có nhắn 'nếu em không giận anh thì cho anh chạy qua nhà ôm em một cái', nhưng chỉ nhận lại 2 chữ 'đã xem' từ Trinh. Anh rất là tiếc cho mối quan hệ này. Anh nghĩ là câu chuyện đó không đáng để anh em giận nhau, nhưng có lẽ là cảm xúc của Trinh sau khi xảy ra biến cố đã có nhiều thay đổi. Anh biết anh sai nên có xin lỗi, nhắn tin mong được gặp Trinh rất nhiều lần nhưng Trinh không trả lời. Với người khác anh không buồn, nhưng rạn nứt tình bạn với Ngọc Trinh làm anh rất buồn. Anh nghĩ rằng Trinh và anh đã hết duyên. Trước nay, mọi người xung quanh đều biết anh bảo vệ Trinh đến phút cuối cùng và Trinh như hình với bóng trong cuộc đời anh. Nhưng đến lúc ông trời bắt chia xa, thì mình phải chia xa thôi", Vũ Khắc Tiệp chia sẻ.

Vũ Khắc Tiệp cho biết Ngọc Trinh đã chặn mình trên Facebook và "unfollow" trên Instagram

Về phía Ngọc Trinh, sáng 15/12, nữ người mẫu đã có động thái mới trên trang cá nhân. Cô đăng tải một hình ảnh rạng rỡ khi đang chụp một bộ ảnh, đi kèm với dòng trạng thái: "Ngày nào cũng chỉ biết quay cuồng trong công việc". Tuy nhiên, Ngọc Trinh hoàn toàn không nhắc đến tên Vũ Khắc Tiệp hay những chia sẻ mà "ông bầu" Vbiz chia sẻ. Hành động này khiến nhiều người cho rằng cô đang chọn cách im lặng và tập trung vào cuộc sống cá nhân, thay vì đáp trả những ồn ào cá nhân.

Ngọc Trinh không có động thái nhắc đến ồn ào liên quan đến Vũ Khắc Tiệp

