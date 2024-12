Vũ Khắc Tiệp xác nhận "hết duyên" với Ngọc Trinh: Bị chặn trên mạng, xin qua nhà để ôm nhưng người đẹp không trả lời

Mới đây, Vũ Khắc Tiệp lần đầu lên tiếng chia sẻ thẳng thắn về mối hệ với Ngọc Trinh. "Ông bầu" cho biết anh bị "nữ hoàng nội y" nghỉ ngơi. Nguyên nhân xuất phát từ sự cố nữ người mẫu ngã xe mô tô phân khối lớn thời điểm vào tháng 9/2023.

Theo lời Vũ Khắc Tiệp, thời điểm đó Ngọc Trinh đã gửi cho anh video quay lại khoảnh khắc cô bị ngã xe. Sau đó, "ông bầu" đã đăng tải lên trang cá nhân. Tuy nhiên, điều này khiến người đẹp tức giận. Dù anh đã gửi lời xin lỗi và gỡ bỏ video nhưng Ngọc Trinh chặn và bỏ theo dõi anh trên mạng xã hội.

Vũ Khắc Tiệp thừa nhận bị Ngọc Trinh nghỉ chơi.

Trước đó, cả 2 là bạn bè thân thiết trong showbiz Việt, gắn bó với nhau gần 20 năm.

Vũ Khắc Tiệp nói: "Hôm nay, tôi xin trả lời là Ngọc Trinh không chơi với tôi nữa, chứ không phải tôi không chơi với Trinh. Trước khi xảy ra biến cố, Ngọc Trinh gửi cho tôi clip cô ấy bị ngã xe. Trong clip, giọng của Trinh rất đáng yêu và có nói là 'Anh ơi, em bị ngã xe rồi'. Lúc đó, tôi đang nằm trong phòng và đăng clip đó lên mạng xã hội với dòng chia sẻ 'Thương em quá'.

5 phút sau, Ngọc Trinh gọi cho tôi và hỏi tại sao lại đăng clip đó lên. Tôi gửi lời xin lỗi đến Trinh và nhanh chóng gỡ clip xuống. Tuy nhiên, sau đó Ngọc Trinh bấm bỏ theo dõi, chặn luôn trên Facebook, chỉ còn Instagram là nhắn tin được.

Tôi buồn. Với người khác tôi không buồn nhưng với Trinh tôi buồn. Tôi nghĩ là hết duyên. Những người bên cạnh đều biết tôi luôn bảo vệ Trinh đến phút cuối cùng. Trinh như hình bóng trong cuộc đời tôi nhưng đến lúc chia xa thì phải chia xa".

Tháng 9/2023, Vũ Khắc Tiệp đăng tải video Ngọc Trinh bị ngã xe mô tô lên mạng xã hội.

XEM VIDEO: Vũ Khắc Tiệp xác nhận bị Ngọc Trinh nghỉ chơi.

Vũ Khắc Tiệp cho biết thêm thời điểm Ngọc Trinh xảy ra biến cố liên quan đến pháp luật, anh rất lo lắng. Đến khi cô được tại ngoại, anh đã nhắn tin cho cô với nội dung: "Nếu em không còn giận anh, cho anh chạy qua nhà ôm em một cái". Tuy nhiên, Ngọc Trinh chỉ xem tin nhắn mà không trả lời lại.

Vũ Khắc Tiệp nhiều lần nhắn tin nhưng Ngọc Trinh không trả lời.

"Từ xưa đến nay, trong trái tim tôi thì cô ấy là người rất tử tế. Tôi cảm thấy rất tiếc về mối quan hệ này nhưng chuyện gì đến phải đến. Tôi thấy không đáng để anh em giận nhau vì câu chuyện này. Nhưng có thể sau khi trải qua nhiều biến cố, cảm xúc và suy nghĩ của Ngọc Trinh đã thay đổi", anh nói thêm.

Thời gian qua, mối quan hệ giữa Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Cả 2 được biết đến là những người bạn thân thiết trong showbiz, gắn bó với nhau gần 20 năm.

Thời điểm "nữ hoàng nội y" bị bắt giữ vì video biểu diễn trên xe mô tô hồi tháng 9/2023, Vũ Khắc Tiệp bị cộng đồng mạng "réo tên" trên khắp các diễn đàn. Anh bị đồn đã "toang" với người đẹp quê Trà Vinh.

Đến khi nữ người mẫu bị đề nghị truy tố mức án 2-7 năm tù, "ông bầu" đăng ảnh cũ của cả 2 kèm lời khen ngợi cho bạn thân: "Một cô gái có nhân cách tốt mà mình khâm phục và nể trọng".

Từ trước khi Ngọc Trinh bị bắt vào tháng 9/2024, mối quan hệ giữa 2 bên nhiều lần bị đồn rạn nứt.

Vào tháng 3/2024, Vũ Khắc Tiệp từng lên livestream làm rõ về tin đồn lục đục mối quan hệ với Ngọc Trinh. Anh cho biết: "Anh và Trinh chưa bao giờ giận nhau, Ngọc Trinh vẫn như thế thôi. À chị Trinh vừa xảy ra biến cố nên chị ít xuất hiện, giao tiếp thôi. Chị Trinh bây giờ đang ở nhà, rất hạnh phúc". Ngoài ra, anh còn dành lời khen cho ngoại hình và tính cách của nữ người mẫu.

Tuy nhiên, từ sau khi Ngọc Trinh được tại ngoại vào tháng 2/2024 đến nay, cả 2 chưa từng xuất hiện chung khung hình. Trong tiệc sinh nhật của Vũ Khắc Tiệp tổ chức vào đầu tháng 12/2024 vừa qua, "nữ hoàng nội y" vắng bóng.

Từ khi Ngọc Trinh được thả tự do đến nay, cô và Vũ Khắc Tiệp chưa từng xuất hiện cùng nhau.

Về phía Ngọc Trinh, cô chưa lên tiếng chia sẻ cụ thể về mối quan hệ với Vũ Khắc Tiệp. Dân tình "soi" thấy 1 năm nay, người đẹp không còn nhắc đến "ông bầu" trên mạng xã hội như trước.

Tác giả: Kim Ngọc

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn