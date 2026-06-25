Nghệ An yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương thực hiện dự án hơn 2 tỷ USD

Phối cảnh dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Ảnh: Phạm Bằng

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu liên danh nhà đầu tư gồm Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), Công ty TNHH Mía đường Nghệ An và SK Innovation Co.,Ltd tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ được giao; chủ động báo cáo UBND tỉnh khi phát sinh khó khăn vượt thẩm quyền.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là hoàn tất việc thành lập doanh nghiệp dự án theo quy định, đồng thời phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan để hoàn thiện các nội dung còn lại, tiến tới ký kết hợp đồng dự án trong tháng 6/2026.

Bên cạnh đó, Nghệ An cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) và các hồ sơ, thủ tục liên quan.

"Nhà đầu tư phải rà soát toàn bộ khối lượng công việc còn lại, xây dựng tiến độ chi tiết cho từng hạng mục, xác định rõ mốc thời gian hoàn thành, bảo đảm đáp ứng yêu cầu triển khai dự án theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh", văn bản nêu rõ.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, nếu để xảy ra chậm trễ do nguyên nhân chủ quan, nhà đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh. Các nội dung này phải được hoàn thành và báo cáo trước ngày 2/7/2026.

Trước đó, Sở Công Thương Nghệ An cho biết đã ban hành văn bản đôn đốc liên danh nhà đầu tư triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo. Tuy nhiên, đến nay một số nội dung thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư vẫn chưa đáp ứng tiến độ đề ra.

Hiện Sở Tài chính đang phối hợp với liên danh nhà đầu tư và các cơ quan liên quan để lấy ý kiến lần hai, hoàn thiện dự thảo hợp đồng dự án. Song song, liên danh nhà đầu tư đang tiếp tục rà soát, thống nhất các điều khoản trước khi trình UBND tỉnh ký kết.

Về việc thành lập doanh nghiệp dự án, liên danh đang trong quá trình đàm phán, hoàn thiện các thủ tục nội bộ như thỏa thuận cổ đông và điều lệ công ty để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.

Theo báo cáo, do khối lượng công việc lớn và phải tuân thủ quy định nội bộ của từng thành viên, quá trình đàm phán cần thêm thời gian, dự kiến hoàn tất vào đầu quý III/2026.

Liên quan đến công tác lập quy hoạch chi tiết 1/500 và Báo cáo nghiên cứu khả thi, Sở Công Thương cho biết quy trình thực hiện theo Luật Xây dựng đòi hỏi nhiều bước như khảo sát, đo đạc, thí nghiệm, tính toán thiết kế… nên cần khoảng 3–4 tháng. Vì vậy, tiến độ hoàn thành trong tháng 6/2026 theo yêu cầu của UBND tỉnh là khó khả thi.

Hiện đơn vị tư vấn đã triển khai các công việc chuẩn bị như khảo sát hiện trường, thu thập dữ liệu, rà soát điều kiện kỹ thuật và pháp lý để phục vụ việc lập hồ sơ theo quy định.

Như Nhadautu.vn đã đưa tin, sáng 18/5, đúng dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), tỉnh Nghệ An đã phối hợp cùng liên danh nhà đầu tư chính thức tổ chức lễ công bố và khởi công Hạ tầng kỹ thuật Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Đây là siêu dự án năng lượng có quy mô vốn lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập tại phường Tân Mai (Nghệ An) có công suất thiết kế 1.500 MW, với tổng mức đầu tư hơn 59.372 tỷ đồng (tương đương hơn 2,2 tỷ USD).

Được biết, dự án này còn được dự báo mang lại nguồn thu ngân sách bền vững. Khi đi vào vận hành, nhà máy có thể đóng góp 6.000 - 7.000 tỷ đồng mỗi năm, trở thành một trong những nguồn thu lớn nhất của Nghệ An.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn