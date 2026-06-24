Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Liên danh Nhà đầu tư hoàn thành việc thành lập doanh nghiệp dự án theo quy định; phối hợp với Sở Tài chính hoàn thiện các nội dung còn lại để ký kết Hợp đồng dự án, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 6/2026.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) cùng các hồ sơ thủ tục liên quan.

Đồng thời, rà soát toàn bộ nhiệm vụ còn lại, xây dựng tiến độ thực hiện chi tiết cho từng hạng mục công việc nhằm bảo đảm mục tiêu đưa dự án vào vận hành trong năm 2030 theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Nhà đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ vì nguyên nhân chủ quan. Thời hạn hoàn thành và báo cáo nội dung này là trước ngày 02/7/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND phường Tân Mai giải quyết các khó khăn trong việc lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình duyệt Quy hoạch phân khu phường Tân Mai, báo cáo kết quả và đề xuất phương án xử lý cụ thể trước ngày 27/6/2026.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ trì rà soát, xử lý các vướng mắc liên quan đến Quy hoạch Khu nghĩa trang phục vụ giải phóng mặt bằng dự án thuộc phạm vi Khu công nghiệp Đông Hồi. Nghiên cứu, tham mưu xử lý thẩm quyền quy hoạch trong phạm vi Khu kinh tế Đông Nam và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 27/6/2026.

Sở Tài chính đôn đốc, phối hợp hoàn thiện Hợp đồng dự án để tổ chức ký kết trong tháng 6/2026. Đồng thời, chủ trì thẩm định hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tuyến đường giao thông kết nối phục vụ dự án, hoàn thành trong tháng 6/2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác trích lục, trích đo địa chính, các thủ tục về môi trường thuộc lĩnh vực quản lý.

UBND phường Tân Mai chủ động phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành và nhà đầu tư triển khai công tác quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; kịp thời báo cáo các vướng mắc vượt thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Dự án. Sở Công Thương có nhiệm vụ làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và Liên danh Nhà đầu tư nếu để xảy ra chậm tiến độ so với cam kết để tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý. Đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các nội dung ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án hoặc vượt thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

Tác giả: PQ (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn