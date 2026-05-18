Lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập

Tham dự buổi lễ, về phía lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Xuân Thắng – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Lê Tiến Châu - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Cùng tham dự có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Quân Khu IV, lãnh đạo địa phương.

Về phía khách quốc tế có các đồng chí: Phông-sạ-vẳn Sỉ-li-phăn - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn; Khăm-vẻn Păn-nha-nu-vông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Bô Ly Khăm Xay; ông Seo Won Sam - Công sứ và Tổng Lãnh sự Đại sứ Quán Hàn Quốc.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Thường trực Đảng uỷ phường Tân Mai.

Tham dự buổi lễ có đại diện Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam); Tập đoàn Điện lực Việt Nam; đại diện Liên danh nhà đầu tư gồm Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power), SK Innovation và Công ty CP Mía đường Nghệ An (NASU).

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập là dự án nguồn điện trọng điểm thuộc Quy hoạch điện VIII, có tổng vốn đầu tư 59.372 tỷ đồng, tương đương hơn 2,2 tỷ USD, công suất 1.500 MW với 2 tổ máy tua-bin khí chu trình hỗn hợp. Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập dự kiến sử dụng khoảng 60 ha đất và 100 ha mặt nước biển.

Dự án do liên danh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), Công ty SK Innovation (Hàn Quốc) và Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU) cùng đầu tư.

Theo kế hoạch, nhà máy sẽ hoàn thành, đưa vào vận hành trong giai đoạn 2026 - 2030, trở thành một trong những trung tâm điện khí LNG quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ.

Đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển năng lượng quốc gia, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; đồng thời là dự án động lực quan trọng trong Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong thời gian qua, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao nhất, tỉnh Nghệ An đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với các Ban, Bộ, ngành Trung ương và nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục và các điều kiện cần thiết, bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ. Việc các nhà đầu tư lựa chọn tỉnh Nghệ An để triển khai dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại là minh chứng cho niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư ngày càng minh bạch, thuận lợi và năng động của tỉnh; đồng thời thể hiện vai trò, vị thế ngày càng quan trọng của tỉnh Nghệ An trong liên kết vùng và phát triển kinh tế vùng Bắc Trung Bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã trân trọng cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, tích cực hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các Sở, ngành, đơn vị, địa phương, liên danh nhà đầu tư và đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân trong vùng dự án.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập không chỉ góp phần bổ sung nguồn điện ổn định, hiện đại, thân thiện môi trường cho hệ thống điện quốc gia mà còn mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía Bắc tỉnh Nghệ An. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ, logistics, hạ tầng cảng biển; tạo việc làm, tăng thu ngân sách và nâng cao năng lực thu hút đầu tư của tỉnh trong thời gian tới. Đây cũng là dấu mốc quan trọng khẳng định quyết tâm của tỉnh Nghệ An trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Để Dự án triển khai đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị Liên danh nhà đầu tư tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, công nghệ để triển khai dự án khoa học, bài bản, đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan; bảo đảm đưa nhà máy vào vận hành phát điện trong năm 2030. Chỉ đạo các nhà thầu thi công tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; bảo đảm chất lượng, an toàn công trình, an toàn lao động; thực hiện nghiêm các quy định về môi trường, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân trong khu vực.

Đối với các Sở, ngành, địa phương của tỉnh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa nhà đầu tư trong giải quyết thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật; tạo điều kiện thuận lợi nhất để triển khai dự án. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; bảo đảm an toàn, an ninh trật tự trong quá trình triển khai dự án. Sở Công Thương làm đầu mối chủ trì theo dõi, đôn đốc, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý các nội dung liên quan bảo đảm tiến độ chung của dự án.

