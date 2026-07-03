Nghệ An yêu cầu hoàn thành phê duyệt vị trí việc làm của viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập trước ngày 01/7/2027

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An giao các Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 232/2026/NĐ-CP đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định; phải hoàn thành việc phê duyệt vị trí việc làm và bố trí viên chức vào vị trí việc làm trước ngày 01/7/2027.

Sở Nội vụ chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện; đồng thời tham mưu những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của UBND tỉnh đảm bảo kịp thời, hoàn thành trước ngày 01/7/2027.

Nghị định số 232/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026, thay thế các quy định liên quan đến vị trí việc làm viên chức tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ.

Nghị định quy định về nguyên tắc, danh mục vị trí việc làm, bậc nghề nghiệp, bản mô tả công việc, khung năng lực, thẩm quyền quản lý và phê duyệt vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Đối tượng áp dụng của Nghị định bao gồm các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, thuộc UBND cấp tỉnh, các Sở, chi cục và UBND cấp xã.

Danh mục vị trí việc làm viên chức được xác định dựa trên hệ thống danh mục vị trí việc làm khung (ban hành kèm theo các Phụ lục I, II, III của Nghị định), phân thành 3 nhóm.

Vị trí việc làm quản lý: Gắn với chức vụ quản lý, có nhiệm vụ điều hành, phân công, kiểm soát và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động. Một chức danh quản lý tương ứng với một vị trí việc làm.

Vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ: Trực tiếp thực hiện hoạt động chuyên môn cốt lõi gắn với chức năng, nhiệm vụ chính của đơn vị.

Vị trí việc làm hỗ trợ: Thực hiện hoạt động phục vụ, bảo đảm điều kiện vận hành, không trực tiếp tạo ra sản phẩm chuyên môn cốt lõi.

Một trong những điểm mới của Nghị định là việc quy định Bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm. Bậc nghề nghiệp được áp dụng thống nhất trong cả nước và được chia làm 05 bậc (từ bậc 1 là thấp nhất đến bậc 5 là cao nhất). Viên chức được bố trí vào bậc nào thì xếp lương tương ứng với bậc đó.

Trong thời gian chưa thực hiện chế độ tiền lương mới, việc xếp lương theo chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP với quy đổi cụ thể:

Bậc 1: Áp dụng lương viên chức loại B.

Bậc 2: Áp dụng lương viên chức loại A0.

Bậc 3: Áp dụng lương viên chức loại A1.

Bậc 4: Áp dụng lương viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1).

Bậc 5: Áp dụng lương viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1).

Đối với viên chức quản lý: Xếp lương theo bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm chuyên môn hoặc hỗ trợ đang giữ, đồng thời hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo tương ứng.

Theo Nghị định, tỷ lệ viên chức bố trí theo bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm bao gồm viên chức quản lý và viên chức không giữ chức vụ quản lý. Tỷ lệ viên chức bố trí theo bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện như sau:

a) Trường hợp vị trí việc làm có bậc sử dụng cao nhất là bậc 5 thì tỷ lệ ở bậc 5 không vượt quá 30% tổng số biên chế viên chức được cấp có thẩm quyền giao cho vị trí việc làm đó.

Tỷ lệ ở bậc thấp hơn gần nhất với bậc 5 không vượt quá 40% tổng số biên chế viên chức được cấp có thẩm quyền giao cho vị trí việc làm đó.

Tỷ lệ ở các bậc thấp hơn còn lại là tỷ lệ còn lại ở vị trí việc làm đó do đơn vị sự nghiệp công lập xác định cụ thể.

b) Trường hợp vị trí việc làm có bậc sử dụng cao nhất là bậc 4 thì tỷ lệ ở bậc 4 không vượt quá 40% tổng số biên chế viên chức được cấp có thẩm quyền giao cho vị trí việc làm đó.

Tỷ lệ ở các bậc thấp hơn còn lại là tỷ lệ còn lại ở vị trí việc làm đó do đơn vị sự nghiệp công lập xác định cụ thể.

c) Trường hợp vị trí việc làm chỉ xác định sử dụng 2 bậc nghề nghiệp thì tỷ lệ ở bậc cao hơn không vượt quá 50% tổng số biên chế viên chức được cấp có thẩm quyền giao cho vị trí việc làm đó.

Các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, hoặc tổ chức khoa học công nghệ công lập được quyền tự quyết định tỷ lệ này phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính.

Các đơn vị tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị tự chủ chi thường xuyên được quyền tự phê duyệt vị trí việc làm đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Đối với các đơn vị chưa tự chủ, Bộ hoặc UBND cấp tỉnh thực hiện phê duyệt hoặc phân cấp, ủy quyền phê duyệt. Thời hạn giải quyết là trong vòng 30 ngày để cơ quan tham mưu rà soát hồ sơ và 10 ngày làm việc để cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nghị định số 232/2026/NĐ-CP quy định chậm nhất đến ngày 01/7/2027, các Bộ, UBND cấp tỉnh và các cơ quan được phân cấp phải ban hành xong quyết định phê duyệt vị trí việc làm mới để thay thế các quyết định trước đó. Đồng thời, thực hiện việc chuyển viên chức từ chức danh nghề nghiệp đang giữ sang bậc nghề nghiệp tương ứng (Viên chức loại B sang bậc 1; loại A0 sang bậc 2; loại A1 sang bậc 3; loại A2 sang bậc 4; loại A3 sang bậc 5).

Đối với trường hợp số lượng viên chức thực tế vượt quá tỷ lệ quy định, cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện sắp xếp, bố trí lại để đảm bảo đúng tỷ lệ trước ngày 01/7/2027. Trong thời gian này, không thực hiện thay đổi bậc nghề nghiệp hoặc tuyển dụng, tiếp nhận mới đối với các vị trí đã vượt quá tỷ lệ...

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn