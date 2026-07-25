Bộ trưởng GD&ĐT: Xử lý nghiêm sai phạm để lấy lại sự công bằng và độ tin cậy của kỳ thi tốt nghiệp THPT

Trong hai ngày 23-24/7, tại Phú Thọ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị Giám đốc Sở GD&ĐT năm 2026 nhằm đánh giá kết quả năm học 2025-2026 và trao đổi, thống nhất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn trân trọng cảm ơn các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết và sát thực tiễn. Những ý kiến tại Hội nghị không chỉ phản ánh đúng tình hình của địa phương mà còn thể hiện quyết tâm đổi mới, khát vọng phát triển và trách nhiệm cao đối với sự nghiệp giáo dục.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại hội nghị (Ảnh: moet.gov.vn).

Bộ trưởng cho biết, năm học 2025-2026 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và yêu cầu mới. Đặc biệt, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo tạo nền tảng chính trị quan trọng để toàn ngành chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị phát triển, lấy chất lượng, hiệu quả và người học làm trung tâm.

Trong bối cảnh đó, toàn ngành Giáo dục đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đoàn kết, chủ động và sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Với một khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu cao, thời gian thực hiện ngắn, nhưng những kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận, tạo nền tảng quan trọng cho năm học mới và cho giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn thẳng thắn nhìn nhận những hiện tượng tiêu cực xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là điều khiến toàn ngành rất buồn. Ông cho rằng, nhìn lại chặng đường 40 năm đổi mới công tác thi cử, qua mỗi giai đoạn, ngành Giáo dục đều phấn đấu, cải tiến kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học ngày càng tốt hơn.

Theo Bộ trưởng, hình thức tổ chức kỳ thi hiện nay có nhiều ưu điểm: tổ chức bài bản, nhẹ nhàng, giảm áp lực đối với học sinh và toàn xã hội. Các cơ quan Nhà nước, lãnh đạo, các sở, ngành và các thầy cô nhận phần khó về mình để tổ chức kỳ thi thật tốt, tạo cơ hội thuận lợi nhất cho học sinh.

Mục tiêu đặt ra là kết quả kỳ thi có đủ độ tin cậy, độ phân hóa, bảo đảm tính thực chất, làm căn cứ để các cơ sở giáo dục đại học xét tuyển. Nhưng quan trọng hơn, phải có kết quả thực chất để đánh giá chất lượng dạy học, giáo dục trong toàn ngành.

Tuy nhiên, Bộ trưởng thẳng thắn chỉ rõ: "Ở một số nơi đã xảy ra những hiện tượng sai phạm. Chúng ta có thể nói về nguyên nhân khách quan, nhưng cũng phải nói về nguyên nhân chủ quan. Những người làm giáo dục đã nhận diện được những động lực tạo ra tiêu cực này chưa? Chúng ta đã làm hết sức mình và đã thể hiện đầy đủ sự tự trọng của mình chưa?".

Người đứng đầu ngành Giáo dục cho biết, Bộ đang phối hợp với lãnh đạo các địa phương, các cơ quan chức năng để xử lý thật nghiêm. Với những vấn đề liên quan đến đạo đức, chỉ có xử lý thật nghiêm bằng các quy định pháp luật mới có thể lấy lại sự công bằng, sự trung thực và độ tin cậy của kỳ thi.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: moet.gov.vn).

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng nhìn nhận, vấn đề ở đây không chỉ là qua một kỳ thi, mà cần xem xét trong từng công việc giảng dạy hằng ngày, trong từng công việc quản lý hằng ngày, những gì chưa làm đúng thực chất, những gì còn xuề xòa, chưa nghiêm túc, chưa thực hiện nghiêm kỷ cương.

Bộ trưởng đánh giá đây là một vấn đề hết sức cấp bách. Không có gì mới, nhưng trong năm học này, toàn ngành cần quyết tâm.

"Tôi nhắc lại, bằng tất cả sự tự trọng của những người làm giáo dục, các nhà giáo, chúng ta cần từng bước đẩy lùi vấn đề này từ những việc nhỏ nhất: trong công việc dạy học học sinh, kiểm tra bài tập, trong công tác báo cáo kết quả, phải thực chất, trung thực", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng đề nghị trong năm học mới, đưa nội dung này vào kết luận và xây dựng chương trình hành động để ngành Giáo dục quyết tâm thực hiện. Đây là một nội dung trọng tâm, hết sức quan trọng trong năm học mới. Theo Bộ trưởng, việc này không thể chỉ thực hiện trong một năm mà có thể cần nhiều năm, chúng ta phải kiên trì thực hiện.

Với phương châm là "Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất" và "Trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân", Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn bày tỏ tin tưởng rằng toàn ngành Giáo dục sẽ tạo được những chuyển biến mạnh mẽ, thực chất ngay từ năm học 2026 - 2027, để mỗi nhà trường là một môi trường học tập hạnh phúc, mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đổi mới, sáng tạo, và mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển toàn diện, trở thành những công dân có trí thức, nhân cách và khát vọng cống hiến cho đất nước.

Khép lại bài phát biểu, Bộ trưởng đề nghị mỗi đồng chí Vụ trưởng, Cục trưởng, Giám đốc Sở GDĐT hãy hành động với tinh thần: "Làm ngay, làm nhanh, làm đúng, làm đến cùng, làm hiệu quả", vì sự tiến bộ của học sinh, vì sự tôn vinh của người thầy và vì tương lai tươi sáng của đất nước.

Tác giả: Quốc Tiệp

Nguồn tin: nguoiduatin.vn