Chi tiết bảng lương dự kiến của viên chức nếu tăng lương cơ sở 8% từ 1-7

Hiện nay lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng, áp dụng từ 1-7-2024. Theo thông tin được Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cung cấp tại buổi tiếp xúc cử tri ở tỉnh Lào Cai mới đây, mức lương cơ sở được dự kiến tăng 8% từ 1-7.

Phó thủ tướng nêu rõ việc điều chỉnh tiền lương trên được cân nhắc trên cơ sở khả năng ngân sách, đồng thời bảo đảm sự cân bằng, hài hòa và hợp lý giữa tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang với chế độ dành cho người nghỉ hưu, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, nhằm bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Với mức tăng dự kiến 8% như nêu trên, lương cơ sở sẽ lên mức khoảng 2,527 triệu đồng/tháng, tăng thêm khoảng 187.200 đồng.

Căn cứ thông tư 07/2024 của Bộ Nội vụ, tiền lương của viên chức được tính bằng công thức: Tiền lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương. Tiền lương này chưa bao gồm các khoản phụ cấp.

Theo nghị định 204/2004, với mức lương cơ sở dự kiến là 2,527 triệu đồng thì bảng lương của cán bộ, viên chức từ 1-7 sẽ được dự tính như sau:

