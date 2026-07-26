Bí thư T.Ư Đoàn tri ân các thương, bệnh binh tại Nghệ An

Chương trình mang tên “Viết tiếp bản hùng ca” do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh tỉnh Nghệ An.

Thế hệ trẻ thể hiện các tiết mục "Viết tiếp bản hùng ca".

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của thế hệ cha anh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Tấm gương sáng để tuổi trẻ soi rọi

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm đã gửi lời thăm hỏi ân cần và bày tỏ niềm xúc động, cảm phục sâu sắc trước nghị lực của các thương bệnh binh đang điều trị tại đây.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn phát biểu tại chương trình.

Thay mặt thế hệ trẻ, Bí thư T.Ư Đoàn nhấn mạnh, dù mang trên mình những thương tật do khói lửa chiến tranh để lại, các bác, các cô chú vẫn luôn giữ vững phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Sự kiên cường, tinh thần sống lạc quan và nỗ lực vượt qua khó khăn của các thế hệ đi trước chính là tấm gương sáng ngời để tuổi trẻ hôm nay học tập, noi theo.

T.Ư Đoàn trao tặng những phần quà thiết thực và ý nghĩa đến tập thể Trung tâm cùng các thương bệnh binh.

Anh Nguyễn Tường Lâm cũng bày tỏ mong muốn các thương bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn sức khỏe để luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc, góp phần giáo dục lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng cho thế hệ thanh niên hôm nay và mai sau.

Dịp này, T.Ư Đoàn đã trao tặng những phần quà thiết thực và ý nghĩa đến tập thể Trung tâm cùng các thương bệnh binh.

Hơn nửa thế kỷ chở che những "vết thương chiến tranh"

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An là đơn vị có truyền thống hơn 50 năm tiếp nhận, chăm sóc và điều trị cho hàng nghìn lượt thương bệnh binh từ các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, Campuchia.

Anh Nguyễn Tường Lâm ân cần hỏi thăm các thương, bệnh binh.

Từ năm 2017, Trung tâm được giao thêm nhiệm vụ điều dưỡng luân phiên cho người có công và thân nhân theo quy định, tổ chức chăm sóc cho gần 3.000 lượt đối tượng. Hiện nay, mái nhà chung này đang là nơi điều trị, thực hiện chế độ chính sách cho: 83 thương binh, bệnh binh; 18 thân nhân người có công; 5 cán bộ hưu trí mất sức của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Lời nhắn nhủ gửi thế hệ mai sau từ người cựu binh Điện Biên

Nối tiếp chuỗi hoạt động tri ân, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm cùng đoàn công tác đã đến thăm, trao quà tại gia đình thương binh Lê Văn Uyên (96 tuổi, trú tại phường Vinh Phú, Nghệ An). Ông là thương binh hạng 4/4, cựu thanh niên xung phong từng tham gia kháng chiến chống Pháp từ năm 1948 và trực tiếp góp mặt trong Chiến dịch Điện Biên Phủ với nhiệm vụ đào hầm phục vụ chiến đấu.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm đến thăm, trao quà và chúc sức khỏe cụ Lê Văn Uyên – thương binh 4/4, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Với những cống hiến lớn lao, ông đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Thanh niên xung phong hạng Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba.

Dù hiện tại sức khỏe đã yếu và hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, người cựu binh già vẫn không khỏi xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo T.Ư Đoàn cùng các đoàn viên, thanh niên. Ông gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và tuổi trẻ đã luôn chăm lo cho người có công.

Nắm chặt tay thế hệ trẻ, ông Uyên xúc động chia sẻ: “Chúng tôi đã hoàn thành trách nhiệm với Tổ quốc. Điều mong mỏi nhất là thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục học tập, rèn luyện, đoàn kết, góp sức xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với sự hy sinh của lớp cha anh đi trước”. Lời nhắn nhủ giản dị nhưng sâu sắc ấy như một hồi kèn thôi thúc tuổi trẻ hôm nay tiếp tục vững bước, viết tiếp những trang sử vàng của dân tộc.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn