Nghệ An xây dựng hệ thống đánh giá KPI với cán bộ, công chức, viên chức

Người dân, doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Trường Vinh, Nghệ An.

Theo đó, địa phương này sẽ nhận chuyển giao, hoặc xây dựng phần mềm KPI dùng chung trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh, bảo đảm bám sát bộ chỉ số đã ban hành.

Phần mềm sẽ số hóa toàn bộ quy trình từ giao nhiệm vụ, theo dõi tiến độ, cập nhật kết quả, lưu trữ minh chứng, đánh giá đến xếp loại; đồng thời, tự động hóa việc tổng hợp, tính toán, phân tích, báo cáo, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và công tác cán bộ.

Kế hoạch được triển khai trong phạm vi toàn bộ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị của tỉnh, gồm: Cơ quan Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội.

Đối tượng áp dụng là toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Mục tiêu là xây dựng KPI thống nhất trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh, bao gồm: Bộ chỉ số đánh giá và phần mềm triển khai, nhằm đổi mới phương thức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo hướng định lượng, xuyên suốt, liên tục, đa chiều, gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể; bảo đảm khách quan, công bằng, minh bạch, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và công tác cán bộ.

Bộ chỉ số KPI sẽ được xây dựng theo vị trí việc làm, bảo đảm khoa học, thống nhất, phù hợp đặc thù của từng khối, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị; chuẩn hóa danh mục sản phẩm, công việc, sản phẩm chuẩn, hệ số quy đổi, phương pháp tính điểm, trọng số và tiêu chí xếp loại, làm cơ sở thống nhất trong toàn tỉnh.

Bộ tiêu chí đánh giá được xây dựng theo hướng kết hợp hài hòa giữa định lượng và định tính, phản ánh đầy đủ các khía cạnh: Kết quả thực hiện nhiệm vụ, mức độ hài lòng, năng lực phối hợp và kỷ luật, kỷ cương công vụ. Từ đó, hình thành khung bộ chỉ số KPI dùng chung, đồng thời cho phép các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa phù hợp điều kiện thực tiễn.

Việc xây dựng hệ thống nhằm đổi mới phương thức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của tỉnh theo hướng lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu, gắn trách nhiệm cá nhân với hiệu quả công việc.

Trước khi triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống chính trị, bộ tiêu chí, quy trình và phần mềm sẽ được tổ chức thí điểm tại một số cơ quan, đơn vị vào đầu tháng 7/2026.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn