Một người t.ử v.o.n.g nghi ngộ độc sau khi ăn canh khoai tây mọc mầm

Ngày 24/7, Trung tâm Y tế Nam Đàn cho biết đơn vị vừa tiếp nhận và xử lý một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ cơ sở y tế, sự việc xảy ra vào ngày 12/7. Qua khai thác bệnh sử, trước khi xuất hiện các triệu chứng bất thường, 4 thành viên trong cùng một gia đình đã sử dụng món canh nấu từ khoai tây, trong đó có một số củ đã mọc mầm.

Một người tử vong nghi ngộ độc sau khi ăn canh khoai tây mọc mầm. Ảnh minh họa: Praticalselfreliance



Cả 4 người sau bữa ăn đều có biểu hiện đau bụng, buồn nôn và nôn. Trong số này, cụ bà 69 tuổi là người có diễn biến nặng nhất. Người nhà cho biết cụ ăn nhiều khoai tây hơn các thành viên khác và có tiền sử mắc bệnh tim mạch.

Khi được đưa đến Trung tâm Y tế Nam Đàn, bệnh nhân trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn nhiều và trụy mạch. Các bác sĩ đã khẩn trương hồi sức cấp cứu, đồng thời chuyển bệnh nhân lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, dù được tích cực cứu chữa, cụ bà đã tử vong.

Ba người còn lại có triệu chứng nhẹ hơn. Người mẹ được theo dõi và điều trị tại Trạm Y tế xã, trong khi hai người con được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Hiện sức khỏe của cả 3 đã ổn định.

Theo các bác sĩ, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân gây ra các triệu chứng nghi ngộ độc cũng như nguyên nhân tử vong của bệnh nhân. Tuy nhiên, thông tin ban đầu cho thấy cả gia đình đều đã sử dụng món canh nấu từ khoai tây có một số củ mọc mầm.

Trung tâm Y tế Nam Đàn khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng khoai tây đã mọc mầm, có nhiều mắt mầm hoặc phần vỏ chuyển màu xanh. Người dân cũng không nên vì tiếc thực phẩm mà chỉ cắt bỏ phần mầm rồi tiếp tục chế biến.

Khoai tây cần được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp nhằm hạn chế mọc mầm. Chỉ nên sử dụng những củ còn tươi, chắc, không dập nát và không có dấu hiệu hư hỏng.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: Báo Công Lý