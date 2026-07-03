Nghệ An yêu cầu chấn chỉnh hoạt động dịch vụ du lịch biển Cửa Lò

Dù có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên thời gian qua du khách, người dân vẫn phản ánh du lịch Cửa Lò có nhiều bất cập cần chấn chỉnh. Ảnh: ĐB

Theo Văn bản số 7866/UBND-VX của UBND tỉnh Nghệ An, thời gian qua, du lịch biển Cửa Lò tiếp tục khởi sắc, lượng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng ngày càng tăng. Nhiều hạng mục phục vụ du lịch như bãi đỗ xe, điểm tắm tráng, nhà vệ sinh công cộng, các dịch vụ vui chơi, giải trí trên bãi biển được đầu tư, nâng cấp, góp phần nâng cao chất lượng điểm đến và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, hoạt động du lịch tại Cửa Lò vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Qua phản ánh của báo chí, mạng xã hội, doanh nghiệp và người dân, công tác quản lý bãi đỗ xe ở một số thời điểm còn thiếu đồng bộ; vệ sinh môi trường tại các điểm tắm tráng, thay đồ chưa được bảo đảm; tình trạng không niêm yết giá hoặc bán không đúng giá niêm yết vẫn xảy ra.

Hoạt động mô tô nước và một số loại hình vui chơi trên biển cũng chưa chấp hành nghiêm các quy định về an toàn. Ảnh: ĐB

Đáng chú ý, hiện tượng xe điện chèo kéo khách, tự ý đưa khách đến các cơ sở kinh doanh để hưởng hoa hồng chưa được xử lý triệt để, làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của địa phương. Hoạt động mô tô nước và một số loại hình vui chơi trên biển cũng chưa chấp hành nghiêm các quy định về an toàn. Một số quán bar ven biển còn mở nhạc với âm lượng lớn vào đêm khuya, ảnh hưởng đến không gian nghỉ dưỡng của du khách và đời sống của người dân.

UBND tỉnh Nghệ An cũng nhìn nhận, công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm có thời điểm chưa kịp thời; việc phối hợp giữa các lực lượng chức năng sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn lúng túng, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý hoạt động du lịch.

Để khắc phục những tồn tại trên, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND phường Cửa Lò trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện đối với công tác quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn, nhất là trong mùa cao điểm du lịch hè. Địa phương phải rà soát, phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và bố trí lực lượng thường trực kiểm tra tại các bãi biển, khu vui chơi, nơi tập trung đông du khách.

Để khắc phục những tồn tại trên, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND phường Cửa Lò trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện đối với công tác quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn, nhất là trong mùa cao điểm du lịch hè. Ảnh: ĐB

Cùng với đó, tỉnh yêu cầu nâng cao chất lượng quản lý các dịch vụ công cộng, tăng cường vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, công khai giá dịch vụ và xử lý nghiêm các hành vi nâng giá, ép giá, chèo kéo khách, môi giới hưởng hoa hồng, bán hàng rong trái quy định. Đối với các loại hình vui chơi trên biển, đặc biệt là mô tô nước, phải thực hiện nghiêm các quy định về an toàn, không để xảy ra tình trạng phương tiện hoạt động trong khu vực tắm biển, gây nguy hiểm cho du khách.

Song song với công tác quản lý, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng hình ảnh “Người Cửa Lò thân thiện, mến khách, văn minh”, góp phần xây dựng Cửa Lò trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn, xứng đáng là một trong những trung tâm du lịch biển của khu vực Bắc Trung Bộ.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: daidoanket.vn