Nghệ An: Yêu cầu công khai đơn vị cung cấp thực phẩm bán trú để phụ huynh giám sát

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa ban hành Văn bản số 1209/SGD&ĐT-VP&TT, ngày 9/4 về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể, gửi UBND các xã, phường và các trường học trên địa bàn toàn tỉnh.

Bữa ăn bán trú của các em học sinh ở xã Môn Sơn. (Ảnh: Tiến Hùng).



Theo đó, Sở đề nghị UBND các xã, phường, các đơn vị trực thuộc và các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nghiêm túc rà soát, kiểm tra hợp đồng cung cấp thực phẩm; bảo đảm các đơn vị cung cấp tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Trường hợp phát hiện vi phạm, kiên quyết chấm dứt hợp đồng và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

Đặc biệt, các cơ sở giáo dục có tổ chức bếp ăn bán trú phải công khai danh sách đơn vị cung cấp thực phẩm để phụ huynh tham gia giám sát.

Sở cũng yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong việc trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh.

Các cơ sở giáo dục có bếp ăn phải thực hiện đúng quy định của Luật An toàn thực phẩm; tuân thủ nghiêm Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An yêu cầu kiểm soát chặt chẽ quy trình an toàn thực phẩm; chỉ sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng, có hợp đồng và chứng từ đầy đủ theo quy định. Toàn bộ quy trình từ giao nhận, sơ chế, chế biến, bảo quản đến kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn phải được thực hiện nghiêm túc.

Các cơ sở giáo dục chỉ được sử dụng thức ăn đã nấu chín, nước đã đun sôi; nghiêm cấm hợp đồng với các đơn vị sản xuất, cung cấp thực phẩm hoặc suất ăn không có “Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm” hoặc không đáp ứng quy định hiện hành.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát được yêu cầu tăng cường thông qua việc xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ định kỳ và đột xuất; phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan liên quan trong thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, huy động Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát công tác chăm sóc sức khỏe, vệ sinh trường học và an toàn thực phẩm, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm theo quy định.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV