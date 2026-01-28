Nghệ An yêu cầu chấn chỉnh các khoản thu dịch vụ trong trường học

Hôm nay 28/1, thông tin cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản số: 912/UBND–VX yêu cầu kiểm tra, chấn chỉnh các khoản thu dịch vụ trong các cơ sở giáo dục.

Các trường học tại Nghệ An đang vào giữa năm học 2025-2026. Ảnh minh hoạ: QH

Theo đó, Nghệ An giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 3/9/2025 của Chính phủ về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, cũng như chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 11585/UBND-VX ngày 27/10/2025.

Đồng thời, tổ chức rà soát, kiểm tra các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập, trừ dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác quản lý thu, chi và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An trước 17 giờ ngày 29/1/2026.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường được giao khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai nội dung chỉ đạo nêu trên đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý. Báo cáo kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Việc chấn chỉnh kịp thời các khoản thu dịch vụ trong cơ sở giáo dục nhằm đảm bảo quyền lợi của học sinh, phụ huynh, đồng thời tăng cường kỷ cương, minh bạch trong quản lý tài chính ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trước đó, dư luận có một số phản ánh về một số khoản thu dịch vụ tại các cơ sở giáo dục chưa phù hợp với quy định hiện hành. Trong đó, tập trung chủ yếu vào các khoản như tiền học kỹ năng sống, tiền tăng cường tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, các khoản dịch vụ bán trú, tiền ăn.

Khi tiếp nhận ý kiến của phụ huynh, chính quyền địa phương và ngành giáo dục đã yêu cầu nhà trường rà soát, điều chỉnh và công khai lại các khoản thu.

Về các khoản thu dịch vụ, theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, năm học 2025-2026, ngoài các khoản thu theo quy định, một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường, chỉ được phép thu trên cơ sở căn cứ nhu cầu của học sinh và được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, tình hình thực tế tại đơn vị.

Các khoản thu dịch vụ gồm có: Dạy học 2 buổi/ngày tại các cơ sở giáo dục; tổ chức bán trú trong các cơ sở giáo dục công lập; chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong các cơ sở giáo dục công lập vào các ngày nghỉ, ngày hè; các chương trình, hoạt động giáo dục tăng cường và các dịch vụ phục vụ học sinh.

Sở cũng yêu cầu các nhà trường cũng cần xây dựng cơ chế giám sát chặt chẽ giữa nhà trường và ban đại diện cha mẹ học sinh đối với các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và các khoản đóng góp tự nguyện. Nếu để xảy ra sai sót, thủ trưởng các cơ sở giáo dục hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thực hiện các khoản thu, chi trong đơn vị mình quản lý.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: Công dân & Khuyến học