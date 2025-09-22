UBND tỉnh họp bàn tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ chi trả và giải ngân kinh phí bổ sung bồi thường, hỗ trợ dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, đến thời điểm ngày 30/6/2025, trong tổng số 1.275 tỷ đồng được cấp bổ sung để chi trả bổi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) Quốc lộ 1A đã phê duyệt được 677,856 tỷ đồng, trong đó đã thực hiện chi trả 667,156 tỷ đồng; còn 10,7 tỷ đồng chưa thực hiện được chuyển sang các xã, phường mới tiếp tục chi trả.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Đức An báo cáo

Như vậy, dự kiến sẽ cấp lại cho các xã, phường mới số tiền 319,171 tỷ đồng để thực hiện chi trả, cụ thể: Phường Hoàng Mai 52,505 tỷ đồng (gồm 2,505 tỷ đã phê duyệt và 50 tỷ đồng chưa phê duyệt); phường Quỳnh Mai 162,835 tỷ đồng (gồm 0,835 tỷ đồng đã phê duyệt và 162 tỷ đồng chưa phê duyệt); xã Quỳnh Lưu 83,592 tỷ đồng (gồm 3,592 tỷ đồng đã phê duyệt và 80 tỷ đồng chưa phê duyệt); xã Quỳnh Văn 5,171 tỷ đồng; xã Diễn Châu 2,023 tỷ đồng (gồm 1,023 tỷ đồng đã phê duyệt và 1,0 tỷ đồng chưa phê duyệt); xã Hùng Châu 0,909 tỷ đồng; Xã Đức Châu 22,274 tỷ đồng (gồm 1,274 tỷ đồng đã phê duyệt và 21,0 tỷ đồng chưa phê duyệt); Xã An Châu 0,562 tỷ đồng. Đồng thời, dự kiến có khoảng 277,973 tỷ đồng không có nhu cầu sử dụng.

Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai Phạm Văn Hào báo cáo

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Duy Nhật khẳng định về cơ chế đất đai không vướng mắc, văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và Sở đã rõ; phía Sở sẽ tiếp tục đồng hành để hỗ trợ các xã, phường trong triển khai thực hiện

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Tùng Sơn trao đổi về công tác xác minh, giải quyết đơn thư khiếu nại của các hộ dân

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Minh Tuấn – Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh trao đổi về việc giải quyết đơn thư khiếu nại, việc chi trả tiền chậm

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND các xã, phường đã báo cáo tình hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện liên quan đến việc xác minh nguồn gốc đất; xác định đối tượng trực tiếp nhận bồi thường hỗ trợ do còn có tranh chấp quyền lợi... Bên cạnh đó, một số hộ dân không có mặt tại địa phương trong thời gian thông báo chi trả. Các địa phương đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính có hướng dẫn UBND tỉnh xem xét, hướng dẫn và cấp kinh phí đền bù GPMB, bao gồm cả phần chậm chi trả. Lãnh đạo các ngành liên quan cũng đã có trao đổi để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhất là liên quan đến các thủ tục đất đai; việc khởi kiện hành chính; đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại; việc cấp kinh phí. Theo lãnh đạo các ngành, các địa phương cần ưu tiên cho việc giải quyết nội dung công việc này bởi nếu đến hết năm 2025 không hoàn thành thì phải trả lại kinh phí; đồng thời ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền ghi nhận nỗ lực, cố gắng của các địa phương; chia sẻ với khối lượng công việc lớn, khó của các địa phương khi đi vào vận hành chính quyền địa phương 02 cấp. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách thẳng thắn vẫn có thời điểm, có địa phương, người đứng đầu chưa thực sự quan tâm đến công tác này. Bên cạnh đó, có địa phương cán bộ mới tiếp cận nội dung công việc mới nên phần nào ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng giải quyết.

Việc được Quốc hội cấp kinh phí bổ sung và cho phép kéo dài thời gian thực hiện việc chi trả thể hiện sự quan tâm của Trung ương dành cho tỉnh, bởi vậy cần phải tập trung chi trả và hoàn thành việc giải ngân trong năm nay. Các ngành, các địa phương cần phải nhận thấy được trách nhiệm của mình để tập trung thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương thành lập Tổ công tác rà soát lại đơn thư khiếu nại; trường hợp đã xác minh có kết quả rõ cần phải ban hành quyết định xử lý dứt điểm trước ngày 30/10/2025; khẩn trương chi trả đối với những trường hợp đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Tài chính, Xây dựng tập trung phối hợp cử đoàn công tác trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thực hiện các nội dung liên quan để giải quyết dứt điểm khiếu nại và chi trả bồi thường GPMB dự án nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 1A.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Công an tỉnh nắm bắt tình hình, xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng đơn thư khiếu nại của người dân để làm phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn