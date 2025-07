Đại biểu phản ánh phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất tăng đột biến ảnh hưởng đến nhu cầu của người dân và đề nghị tiếp tục quan tâm công tác chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt

Trong tỉnh

Trong chương trình kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 9/7, các đại biểu thuộc tổ đại biểu số 03, 05, 06, 07 gồm các xã, phường: Nam Đàn, Đại Huệ, Thiên Nhẫn, Kim Liên, Vạn An, Quỳnh Lưu, Quỳnh Văn, Quỳnh Phú, Quỳnh Sơn, Quỳnh Anh, Quỳnh Thắng, Quỳnh Tam, Hoàng Mai, Tân Mai, Quỳnh Mai, Diễn Châu, An Châu, Tân Châu, Minh Châu, Đức Châu, Quảng Châu, Hải Châu, Hùng Châu tiến hành thảo luận tổ. Đồng chí Nguyễn Hữu An – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Mai làm Tổ trưởng điều hành phiên thảo luận tổ.