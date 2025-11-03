Nghệ An: Xử lý 16 vụ vi phạm về hàng giả, thu phạt hơn 300 triệu đồng

Thông tin từ Sở Công thương Nghệ An, cho biết: Trong thời gian gần đây, Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An đã tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Đội QLTT số 11 đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Bám sát chỉ đạo của cấp, Đội QLTT số 11 đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm bắt tình hình địa bàn và tăng cường kiểm tra các tổ chức, cá nhân lợi dụng mạng xã hội, website để quảng cáo, bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu như Adidas, Chanel, Dior, Hermès…

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Các mặt hàng vi phạm chủ yếu thuộc nhóm thời trang cao cấp như quần áo, giày dép, phụ kiện, trang sức.

Thống kê từ ngày 13 đến 30/10/2025, Đội QLTT số 11 đã kiểm tra và xử lý 16 vụ vi phạm, tổng giá trị thu phạt hơn 300 triệu đồng.

Trong đó, có 13 vụ liên quan đến hàng giả, bao gồm 11 vụ kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và 2 vụ lợi dụng internet để buôn bán hàng giả.

Riêng lĩnh vực hàng giả, tổng giá trị thu phạt đạt hơn 250 triệu đồng, với 185 triệu đồng tiền phạt hành chính.

Cùng với công tác kiểm tra, Đội QLTT số 11 đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân không kinh doanh hàng giả; vận động, khuyến khích người tiêu dùng thay đổi thói quen, lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, thương hiệu uy tín.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn