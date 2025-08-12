Khởi tố tổng giám đốc công ty vật tư y tế và 3 nhân viên sản xuất, buôn bán hàng giả

Ảnh minh họa



Trước đó, ngày 9-6-2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) kiểm tra kho hàng của một hộ kinh doanh tại TP Hà Tĩnh (trước đây, nay là phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), phát hiện 408 chai cồn Ethanol 70° và 90° nhãn hiệu AB có dấu hiệu giả, do Công ty An Bình sản xuất.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng kiểm tra trụ sở Công ty An Bình (xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) và thu giữ thêm 4.000 chai cồn Ethanol cùng nhãn hiệu, dung tích 500ml, được xác định là hàng giả, sử dụng cồn công nghiệp chứa hàm lượng Methanol cao để sản xuất.

Nguyễn Văn Diễn khai nhận, từ tháng 4 đến tháng 5-2025, do nhu cầu thị trường với giá rẻ, đã chỉ đạo nhân viên dùng cồn công nghiệp sản xuất cồn y tế giả nhãn hiệu AB, phân phối đến nhiều tỉnh, thành như Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng… Mặc dù biết rõ nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng, các đối tượng vẫn tiêu thụ hàng loạt sản phẩm ra thị trường.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Dương Quang

Nguồn tin: Báo SGGP