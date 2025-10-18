Nghệ An: Vướng dây cáp sà xuống đường, nguyên Chủ tịch xã t.ử v.o.n.g

Ngày 18/10, thông tin từ xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Theo đó, vào tối 17/10, ông Nguyễn Quang L. điều khiển xe máy lưu thông trên đường gần khu vực vòng xuyến đi vào Khu di tích Kim Liên thì không may bị vướng vào dây cáp sà xuống đường. Hậu quả, ông L. bị ngã dẫn đến tử vong tại chỗ.

Hiện trường nơi ông L. gặp nạn

Người dân địa phương cũng phản ánh tình trạng dây cáp chùng thấp, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đặc biệt vào buổi tối.

Hiện, chính quyền xã Kim Liên phối hợp các ngành chức năng tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân vụ việc và yêu cầu đơn vị quản lý liên quan khẩn trương khắc phục các điểm dây sà xuống để đảm bảo an toàn cho người dân.

Được biết, ông L. nguyên là Chủ tịch UBND xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (cũ), vừa nghỉ hưu theo chế độ quy định tại Nghị định 178.

Tác giả: P. An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn