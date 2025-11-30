Nghệ An: Trong 1 tháng tiêu hủy gần 21.500m lưới bẫy đánh bắt chim trời

Thực hiện Kế hoạch số 628/KH-BCA-BNN&MT ngày 17/10/2025 của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Kế hoạch số 937/KH-UBND ngày 5/11/2025 của UBND tỉnh, báo cáo mới đây của Chi cục Kiểm lâm gửi Đoàn kiểm tra Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm thông tin, tính từ ngày 1/11 đến ngày 27/11/2025, các lực lượng trên địa bàn tỉnh đã phối hợp thực hiện 63 đợt tuần tra, truy quét, xử lý các hành vi vi phạm, bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư.

Các lực lượng đã phát hiện 13 vụ vi phạm, trong đó, có 6 vụ xác định được đối tượng vi phạm, 7 vụ chưa xác định được đối tượng vi phạm. Tổng số tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu gồm: 34 loa phát tiếng chim; 13 bình ắc quy, 0,5 kg đạn chì bắn súng hơi.

Lực lượng chức năng tháo dỡ, tiêu hủy hình nộm chim mồi cùng các loại bẫy săn chim trời.

Thực hiện tiêu hủy 2.376 cọc tre nứa, 21.437m lưới dùng để bẫy, bắt chim; 1.005 con cò tạc bằng xốp; 10kg que nhựa. Tổ chức tháo dỡ 13 lán trại dùng để canh bẫy bắt chim; tiêu hủy 70 cá thể chim; thả 93 cá thể chim các loại còn khỏe mạnh về môi trường tự nhiên.

Bên cạnh đó, đã tuyên truyền, vận động người dân giao nộp và bàn giao cho Vườn Quốc gia Pù Mát chăm sóc 9 cá thể động vật hoang dã, gồm: 1 cá thể gà lôi trắng, 3 cá thể khỉ mặt đỏ, 1 cá thể khỉ vàng, 1 cá thể khỉ mốc; 1 cá thể rùa hộp trán vàng; 2 cá thể trăn; tổ chức thả về tự nhiên 4 cá thể chim ưng; 2 cá thể chim chào mào.

Hiện nay, 130/130 xã trên toàn tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, đấu tranh xử lý, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; thành lập Ban chỉ đạo liên ngành cấp xã và các Tổ công tác liên ngành để tiến hành triển khai công tác rà soát, thống kê, kiểm tra xử lý vi phạm về động vật hoang dã, chim di cư trên địa bàn.

Lực lượng Công an đã phối hợp các lực lượng chức năng liên quan và UBND các xã tuyên truyền, ký cam kết, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh, nhà hàng ăn uống không mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái phép. Thực hiện ký cam kết với 197 xóm, 16 ban quản lý chợ, 39 nhà hàng, quán ăn, 57 tiểu thương tại các chợ trên địa bàn TP Vinh (cũ), các xã Minh Châu, An Châu, Tân Châu (huyện Diễn Châu cũ).

Trong thời gian tới, công tác tuyên truyền, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Đặc biệt là tại các khu vực thường xuyên có hoạt động nuôi nhốt, săn bắt, mua bán, vận chuyển trái phép các loài hoang dã; sản phẩm động vật hoang dã, các hoạt động bẫy, bắt, tận diệt các loài chim hoang dã, di cư, nguồn lợi thủy sản.

Vùng rừng ngập mặn xã Quỳnh Anh dịp cuối tháng 11/2025 đã không còn tình trạng đặt bẫy đánh bắt chim trời

Cụ thể, các hoạt động này sẽ được đẩy mạnh ở khu vực biên giới giáp nước bạn Lào, tại Vườn quốc gia Pù Mát, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt… là những nơi trú đông, dừng chân của nhiều loài chim di cư trên đường bay; ở khu vực cửa sông, đầm phá ven biển như các vùng rừng ngập mặn, ngập nước ở Cửa Hội; Cửa Vạn, Lạch Quèn, Lạch Cờn… là những nơi chim di cư dừng chân trên đường di chuyển, trở thành điểm nóng săn bắt, buôn bán chim hoang dã, chim di cư và thường diễn ra các hoạt động sử dụng xung điện, hóa chất, chất nổ, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt các loài thủy sản.

