Không khí lạnh tăng cường ngay ngày đầu năm mới 2026, có nơi rét đậm, rét hại

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/1/2026, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 19-21 độ C.

Trong ngày 1/1/2026, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ

Ngày 1/1/2026, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày và đêm 1/1/2026, khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ, từ ngày 1/1/2026 trời chuyển rét. Từ tối và đêm 1/1/2026, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét.

Từ ngày 2-3/1/2026, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi và trung du từ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 13-16 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày có mưa, mưa rào, đêm có mưa vài nơi; từ đêm 1/1/2026 trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12-14 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng ngày 2-3/1/2026, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng.

Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc; mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị và khu công nghiệp.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động hàng hải.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 1/1/2026

TP Hà Nội: Mưa rào rải rác, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Tây Bắc Bộ: Ngày mưa rào rải rác, đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 14-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Đông Bắc Bộ: Mưa rào rải rác, sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc mưa rào rải rác và dông; phía Nam ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ: Ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TPHCM: Ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

