Vợ Đoàn Văn Hậu, Công Phượng và dàn WAG có học vấn 'khủng'

Quan Văn Chuẩn (sinh năm 2001) vừa tổ chức lễ ăn hỏi với bạn gái Nguyễn Vũ Dương Hà (sinh năm 1998) sau 5 năm hẹn hò. Bạn gái của thủ môn CLB Hà Nội có ngoại hình lẫn học vấn đều nổi bật. Dương Hà tốt nghiệp Học viện Ngân hàng, đã hoàn thành bậc học thạc sĩ, hiện làm việc trong ngành tài chính. Ảnh: Quan Văn Chuẩn/Facebook.
Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những khung hình chung khi đi du lịch hay ngày kỷ niệm đặc biệt. Trong khi Quan Văn Chuẩn không ngại dành những lời "đường mật" cho bạn gái, Dương Hà kín tiếng hơn trên mạng xã hội. Nét đẹp trong trẻo, phong cách thời trang nhẹ nhàng giúp nàng WAG chiếm được cảm tình của những người theo dõi. Ảnh: Dương Hà/Facebook.
Trong mục "hỏi - đáp" với người theo dõi qua Story trang Instagram mới đây, Doãn Hải My (sinh năm 2001), bà xã Đoàn Văn Hậu, khiến nhiều người ngưỡng mộ khi tiết lộ đã trúng tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ tại Đại học Luật Hà Nội (HLU). Hải My cũng là nàng WAG có học vấn cao trong dàn vợ/bạn gái cầu thủ tuyển Việt Nam. Trước khi kết hôn, cô tốt nghiệp bằng giỏi Đại học Luật Hà Nội năm 2023. Ảnh: @doanvanhau_1904/Instagram.
Sau khi sinh con đầu lòng là bé Lúa vào năm ngoái, Doãn Hải My tập trung hơn cho việc chăm sóc con nhỏ và đồng hành cùng chồng. Tuy nhiên, cô không dừng việc học hỏi, trong khi vẫn tiếp tục công việc kinh doanh riêng. Trong các bài đăng, cô luôn bày tỏ mong muốn được hoàn thiện bản thân hơn nữa. Nàng WAG có khả năng nói lưu loát tiếng Anh, tiếng Trung và bày tỏ mong muốn học thêm tiếng Pháp, Nhật. Ảnh: Doan Hai My/Facebook.
Tô Ngọc Viên Minh (sinh năm 1993), vợ cầu thủ Nguyễn Công Phượng, là nàng WAG có gia thế "khủng" và cuộc sống kín tiếng trên mạng xã hội. Viên Minh là thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh loại xuất sắc của Đại học RMIT. Cô từng có thời gian du học Bỉ, cũng là nơi cô và chồng quen nhau. Sau khi tốt nghiệp, cô về làm việc cho công ty gia đình. Ảnh: Nguyễn Công Phượng Jmg/Facebook.
Từ lúc hẹn hò đến khi về chung nhà với Công Phượng vào năm 2020, Viên Minh hiếm khi đăng ảnh hay lộ diện trên mạng xã hội. Trước khi yêu, cô là fan chồng. Chuyện tình của nàng rich kid và tiền đạo sinh năm 1995 được giữ kín cho đến ngày kết hôn. Viên Minh chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong một số bài đăng của bạn bè hay người thân. Ảnh: Nguyễn Công Phượng Jmg/Facebook.
Vợ cầu thủ Nguyễn Phong Hồng Duy, Phạm Thị Kiều Oanh, cũng là nàng WAG có học vấn và gia thế nổi bật. Cô nàng sinh năm 1995 đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành Việt Nam học tại Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng vào năm 2022. Kiều Oanh còn là con gái của Tổng giám đốc một công ty cao su nổi tiếng ở Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Phong Hồng Duy, kieuoanh.2901/Instagram.
Kiều Oanh cũng có cuộc sống kín tiếng. Trang cá nhân của cô đặt ở chế độ riêng tư. Từ khi hẹn hò đến lúc cưới, Hồng Duy không chia sẻ nhiều hình ảnh về nửa kia. Trong một số ảnh chụp chung, Kiều Oanh chỉ để lộ góc nghiêng hoặc giấu mặt. Ảnh: Linh Nga Bridal, kieuoanh.2901/Instagram.
Tác giả: Đinh Phạm
Nguồn tin: znews.vn