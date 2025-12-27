Vợ Đoàn Văn Hậu, Công Phượng và dàn WAG có học vấn 'khủng'

Sau khi sinh con đầu lòng là bé Lúa vào năm ngoái, Doãn Hải My tập trung hơn cho việc chăm sóc con nhỏ và đồng hành cùng chồng. Tuy nhiên, cô không dừng việc học hỏi, trong khi vẫn tiếp tục công việc kinh doanh riêng. Trong các bài đăng, cô luôn bày tỏ mong muốn được hoàn thiện bản thân hơn nữa. Nàng WAG có khả năng nói lưu loát tiếng Anh, tiếng Trung và bày tỏ mong muốn học thêm tiếng Pháp, Nhật. Ảnh: Doan Hai My/Facebook.