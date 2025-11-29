Nghệ An: N.am s.inh viên đại học s.át h.ại bà nội rồi trốn về nhà đi ngủ, hé lộ nguồn cơn đau lòng

Vì túng quẫn, nam sinh 18 tuổi đã ra tay sát hại chính bà nội của mình. Trong lúc giằng co, đối tượng liên tục nói xin lỗi với bà, nhưng vẫn không dừng tay.

Vụ án mạng đau lòng xảy ra tại Nghệ An khi một nam sinh 18 tuổi ra tay sát hại chính bà nội của mình. Lý do dẫn đến hành động tàn ác đó là vì tiền bạc. Theo cơ quan điều tra, vì túng quẫn tiền bạc để nạp game và chi tiêu cá nhân, Phạm Việt Tú (18 tuổi, Nghệ An) – sinh viên ngành kỹ thuật tại một trường đại học đã gây ra bi kịch đối với chính bà nội của mình.

Theo hồ sơ của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, trước đó Tú có ý định mang máy tính đi cầm cố để lấy tiền. Tuy nhiên, khi bị mẹ liên tục chất vấn, Tú tìm đến bà nội là bà T.T.T (SN 1948) để xin tiền, song lại bị từ chối.

Rạng sáng 28/6, Tú ngủ lại nhà bà. Khi thấy bà T đang ngủ say, nam sinh nảy sinh ý định trộm tài sản và lén tháo đôi bông tai vàng của nạn nhân. Bà cụ bất ngờ tỉnh dậy, phát hiện hành vi của cháu trai và tri hô. Mặc dù Tú liên tục xin lỗi, nhưng vẫn cố tháo nốt chiếc bông tai còn lại. Trong lúc giằng co, Tú đẩy mạnh khiến bà cụ ngã đập đầu xuống nền nhà và bất tỉnh.

Thấy bà nội nằm im, Tú bế nạn nhân lên giường, nhặt đôi bông tai vừa cướp được rồi lặng lẽ trở về nhà ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đầu giờ chiều cùng ngày, Tú đem số vàng đi bán, thu được 8,9 triệu đồng. Đến khi bố Tú phát hiện mẹ mình tử vong với vết thương ở đầu, gia đình lập tức trình báo công an. Biết sự việc không thể che giấu, Tú đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Kết quả giám định pháp y cho thấy bà T tử vong do xuất huyết màng mềm, phù não, cộng với bệnh lý nền là nhồi máu cơ tim cấp.

Tại phiên tòa, Phạm Việt Tú thừa nhận hành vi và bày tỏ sự ăn năn trước hậu quả quá lớn gây ra cho gia đình. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo 18 năm tù về tội Cướp tài sản.

