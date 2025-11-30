Nghệ An hoàn thành đo đạc bản đồ địa chính bằng công nghệ số

Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An khẳng định, công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn đã có chuyển biến rõ rệt với nhiệm kỳ trước đó. Chất lượng thẩm định hồ sơ xin giao đất, thuê đất, cấp GCNQSDĐ, hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm; hồ sơ điều kiện chuyển nhượng đối với các dự án kinh doanh bất động sản, hồ sơ nhu cầu sử dụng đất của các dự án đầu tư có sử dụng đất ngày càng được nâng cao.

Giai đoạn 2021 - 2025, Nghệ An đẩy mạnh quản lý công tác quản lý nhằm khắc phục tình trạng... chảy máu tài nguyên. Ảnh: Việt Khánh.

Bên cạnh đó, toàn ngành cũng hoàn thành cơ bản việc cấp GCNQSDĐ, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Số liệu thống kê đã thể hiện bước chuyển rõ rệt, trước khi có Nghị quyết 30/NQ-QH13 tỷ lệ cấp Giấy chứng lần đầu trên tổng diện tích cần phải cấp tại Nghệ An chỉ đạt 61%, đến nay tỷ lệ tăng trên 91%.

Nghệ An cơ bản hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính đất lâm nghiệp tỷ lệ 1/10.000 cho tất cả các huyện miền núi cũ. Ảnh: Việt Khánh.

Ngoài ra, ngành đã hoàn thành đo đạc bản đồ địa chính, trích đo địa chính bằng công nghệ bản đồ số ở các tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000; hoàn thành việc đo đạc lập bản đồ địa chính đất lâm nghiệp tỷ lệ 1/10.000 cho tất cả các huyện miền núi; tập trung thanh tra, kiểm tra, đề xuất thu hồi các dự án chậm tiến độ, giải quyết kịp thời các vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB để thực hiện các dự án thu hút đầu tư trọng điểm của tỉnh như Khu công nghiệp đô thị VSIP, Dự án Tôn Hoa Sen, Khu công nghiệp Hoàng Mai; Dự án WHA, Đường cao tốc Bắc Nam…

