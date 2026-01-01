Samsung đã từ bỏ smartphone với pin 20.000 mAh như thế nào?

Tuy nhiên, sự chậm trễ này đang khiến gã khổng lồ Hàn Quốc phải trả giá khi các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) Trung Quốc ngày càng mạnh tay với các viên pin silicon-carbon (Si/C) có dung lượng lớn. Điều này khiến Samsung không thể ngồi yên và quyết định bắt tay vào việc phát triển pin dung lượng lớn.

Sự trì trệ của Samsung trong công nghệ pin đang khiến hãng phải trả giá đắt.

Công ty đã bắt đầu thử nghiệm pin silicon-carbon 20.000mAh, tuy nhiên, pin 20.000mAh gặp phải vấn đề về độ ổn định, với hiệu suất suy giảm và hiện tượng giãn nở cơ học. Vì vậy, Samsung SDI đã chuyển sang thử nghiệm loại pin silicon-carbon 20.000mAh với hai cell, trong đó cell chính có dung lượng 12.000mAh và độ dày 6,3mm, còn cell phụ giữ dung lượng 8.000mAh và độ dày 4mm.

Vấn đề là, cell 12.000mAh đã gây ra lo ngại về độ ổn định trong quá trình thử nghiệm, với sự suy giảm hiệu suất và hiện tượng phồng rộp cơ học. Cụ thể, viên pin này đã phình từ 6,3mm lên 8,2mm, làm tăng độ dày tổng thể của pin kép lên 14mm, gần bằng độ dày vỏ ngoài của các viên pin.

Hơn nữa, việc phát triển pin nhiều cell cần nhiều lớp cách điện hơn để ngăn ngừa hiện tượng đoản mạch giữa các cell, trong khi pin đơn cell hiệu quả hơn nhưng khó duy trì sự ổn định ở mật độ năng lượng cao.

Công ty vẫn chưa thể hoàn thiện pin 20.000mAh như mục tiêu đặt ra.

Thất bại của Samsung SDI với pin 12.000mAh đã khiến công ty tập trung vào các loại pin silicon-carbon có dung lượng nhỏ hơn, từ 6.000 đến 8.000mAh, loại pin đã chứng minh được tính nhất quán về năng suất và độ giãn nở thể tích dễ dự đoán trong các thử nghiệm. Bên cạnh đó, Samsung SDI cũng đang nghiên cứu song song công nghệ pin thể rắn. Vì vậy, sự chờ đợi của người dùng đối với smartphone pin 20.000 mAh đến từ Samsung sẽ chưa thể diễn ra, ít nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Được biết, pin silicon-carbon (Si/C) có những khác biệt so với pin lithium-ion thông thường, với cực dương được cấu tạo từ vật liệu composite silicon-carbon chống nứt vỡ, cho phép chứa lượng ion lithium gấp 10 lần so với than chì, từ đó tăng dung lượng pin lên nhiều bậc và giữ kích thước tổng thể nhỏ gọn.

Tác giả: Khôi Nguyễn

Nguồn tin: nguoiduatin.vn