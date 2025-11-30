Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đô thị tại Nghệ An đạt trên 95%

Báo cáo nhiệm vụ quản lý môi trường giai đoạn 2021 – 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho thấy công tác phòng ngừa, kiểm soát, khắc phục ô nhiễm môi trường triển khai chủ động, hiệu quả hơn.

Quá trình thực hiện toàn ngành ưu tiên, chú trọng chất lượng thẩm định hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường; xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, cấp giấy phép môi trường, cấp sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại; cấp phép đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu; thực hiện tốt các đề án, dự án về bảo vệ môi trường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; hệ thống quan trắc môi trường từng bước được đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch…

Diện mạo khu vực đô thị của Nghệ An có nhiều khởi sắc trong thời gian qua. Ảnh: Việt Khánh.

Thái độ nhập cuộc quyết liệt của tỉnh Nghệ An, ngành Nông nghiệp và Môi trường đã mang lại nhiều chuyển biển tích cực. Qua khảo sát sơ bộ tại các Khu Công nghiệp trọng tâm như VSIP, Hoàng Mai, các doanh nghiệp tham gia đầu tư cơ bản đã thực hiện nghiêm cam kết bảo vệ môi trường; tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tại khu vực đô thị đạt trên 95%, ở nông thôn đạt khoảng 70-75% (tăng 10% so với năm 2020)…

Đối với công tác quản lý tài nguyên nước, biển và hải đảo cũng cho thấy nhiều tín hiệu khả quan. Chất lượng thẩm định hồ sơ cấp giấy phép khai thác nước, giấy phép xả thải, giấy phép thăm dò nước ngày càng được nâng cao. Một mặt, tỉnh xây dựng, ban hành kế hoạch khai thác bền vững tài nguyên ven biển, gắn với bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế biển. Mặt khác, từng bước triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 20/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm thực hiện chiến lược Phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tác giả: Việt Khánh

Nguồn tin: nongnghiepmoitruong.vn