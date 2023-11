Nghệ An: Tiệm cafe Ngói đỏ bất ngờ tan hoang sau một đêm

Sáng 02/11, thông tin từ lãnh đạo UBND phường Đội Cung (Tp Vinh, Nghệ An) cho biết: Sau khi tiếp nhận đơn của công dân, phường đã chỉ đạo các bộ phận liên quan sẽ tiến hành xác minh, xử lý theo đúng quy định.

Trước đó, ông Trần Đình Đạt chủ thửa đất cho thuê tại số 74, đường Phan Chu Trinh, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An có đơn gửi các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí về việc người thuê nhà, làm quán cafe hủy hoại tài sản, bôi nhọ danh dự cá nhân.

Tiệm cafe Ngói đỏ tan hoang sau 1 đêm.

Theo đơn, ngày 04/10/2018, ông Đạt có cho ông Nguyễn Như Thành và bà Bùi Thị Phương thuê lại làm quán cafe. Thời gian hợp đồng có thời hạn 5 năm kéo dài đến 01/11/2023.

Đến đêm 25/10/2023, lợi dụng lúc mưa to gia đình anh Thành, chị Phương đã cho người tháo dỡ, hủy hoại toàn bộ tài sản bên trong cũng như bên ngoài mà chúng tôi không hề hay biết - đơn nêu.

Vách kính bị đập vỡ vụn.

Ông Trần Đình Đạt, bức xúc: “Đến sáng 26/10 gia đình tôi mới phát hiện ra sự việc. Khi đó, toàn bộ tài sản trong và ngoài căn nhà bị phá tan hoang. Hệ thống cửa kính vách ngăn bị đập bể, nhà vệ sinh bị phá, cây cối bị chặt, tường bị đục phá… Nhìn vào hiện trạng khiến chúng tôi không khỏi xót xa trước sự phá hoại của nhóm người”.

Được biết, trước đó mạng xã hội lan truyền một số video, hình ảnh đến cảnh quán cafe Ngói đỏ bị đập phá tan hoang sau một đêm. Có nhiều nhận định nguyên nhân sâu xa là do mâu thuẫn giữa bên cho thuê và bên thuê khiến bên thuê không đồng tình và có đập phá một số tài sản trong quá trình di chuyển đồ.

Tường bị đục phá, cây bị chặt ngang gốc.

Một trang facebok có tên “Phuong xika” được cho là người quản lý quán cafe Ngói đỏ (bên thuê nhà) cũng đã đăng tải một số thông tin liên quan đến sự việc. Trong đó có viết: Thuê nhà năm 2018 là 12 triệu/1 tháng 230m2. Tăng đều mỗi năm đến năm thứ 5 là 17 triệu/ tháng. Bây giờ hết hợp đồng 5 năm chủ nhà đòi tăng lên 30 triệu/1tháng. Chỉ ký hợp đồng 1 năm 1 và “hứa hẹn” sang năm tăng tiếp 35 hoặc 40 triệu… còn tùy.

Liên quan đến nội dung này, ông Đạt khẳng định: Nội dung trên là hoàn toàn sai thực tế. Khi gần hết hợp đồng tôi đã chủ động liên hệ để bàn bạc về việc có tiếp tục gia hạn hay không. Khi đó, phía bên thuê lảng tránh, sau đó bên thuê đã chủ động đề đạt nguyện vọng thuê tiếp và tự đặt ra mức giá thuê 30 triệu đồng/ tháng. Nội dung tin nhắn zalo giữa tôi và Phương (chủ trang facebok Phuong xika - PV) có thể khẳng định rõ việc này khi Phương là người gửi mẫu hợp đồng để tôi tham khảo, bổ sung.

Cơ quan chức năng đang vào cuộc hành vi phá hoại tài sản.

Hiện, tôi đã có đơn gửi các cơ quan chức năng như chính quyền địa phương, Công an, Viện Kiểm sát để đề nghị vào cuộc kiểm tra, xử lý hành vi hủy hoại tài sản, bôi nhọ danh dự cá nhân trên mạng xã hội - ông Đạt cho biết.

Xác nhận từ ông Trần Hoàng Song - Chủ tịch UBND phường Đội Cung, cho biết: Sau khi tiếp nhận đơn, anh đã giao cho bên Công an kiểm tra, xử lý. Hiện, đồng chí Tuấn Trưởng Công an phường cho anh em kiểm tra vì nội dung đơn tố giác tội phạm nên phải Công an xử lý.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

