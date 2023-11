Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An: Quyết tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc

Đó là ý kiến của ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khi làm việc với các Sở, ngành về việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Người dân trực tiếp đến làm các thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An giảm đi rất nhiều so với trước đây.



Công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả.

Theo thống kê, hiện Nghệ An có 1.400 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành cấp tỉnh được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Trong đó, dịch vụ công có 1006 dịch vụ công toàn trình, 587 dịch vụ công một phần. Sau gần 3 năm hoạt động, hoạt động của trung tâm đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết TTHC của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh; góp phần xây dựng chính quyền đồng hành, phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, góp phần thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, việc giải quyết TTHC vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc như: Hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại các đơn vị chưa bàn giao đầy đủ về trung tâm để trả kết quả theo quy định; Tỷ lệ hồ sơ quá hạn còn cao; Hồ sơ xin rút, xatrả lại trong quá trình giải quyết tại một số sở, ngành vẫn còn lớn; Việc kết nối, chia sẻ, liên thông, đồng bộ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với các Hệ thống của các bộ, ngành chưa hoàn thành dẫn đến công tác giải quyết, theo dõi, quản lý, giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết TTHC, thống kê và báo cáo gặp nhiều khó khăn… Hoạt động tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC thông qua dịch vụ Bưu chính công ích còn mất nhiều thời gian, ảnh hưởng thời gian hẹn trả kết quả kéo dài.

Đơn cử như tại Sở Tư pháp, theo thống kê, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở này được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công là 118 thủ tục. Trong đó, có 101 dịch vụ công toàn trình, 9 dịch vụ công một phần và dịch vụ công 8 còn lại. Số lượng tiếp nhận lý lịch tư pháp (LLTP) của tỉnh Nghệ An đứng thứ 2 trong cả nước sau thành phố Hồ Chí Minh, số lượng LLTP cấp cho người dân năm sau cao hơn năm trước thậm chí tăng gấp đôi. Riêng 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận hơn 44.082 hồ sơ, đặc biệt có ngày tiếp nhận hơn 800 – 1000 hồ sơ. Bên cạnh việc tiếp nhận hồ sơ Sở Tư pháp còn phải huy động công chức ở các vị trí khác trong cơ quan xử lý trả kết quả cho công dân cho đúng thời gian quy định.

So với năm 2022, hoạt động tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC thông qua dịch vụ Bưu chính công ích đã thay đổi theo hướng tích cực.



Dù đạt được những kết quả trên, nhưng trong nhiều trường hợp xác minh LLTP đang còn chậm do Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia trả kết quả chậm, nhưng không hẹn cụ thể thời gian trả kết quả, gây khó khăn cho Sở Tư pháp trong việc hẹn kết quả cho người dân. Nhiều trường hợp kết quả tra cứu, xác minh chưa chính xác. Đối với việc liên thông với phần mềm đăng ký hộ tịch: Việc chia sẻ giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch cơ bản chưa được đồng bộ, chưa ổn định dẫn đến nhiều khó khăn cho cơ quan khi đăng ký hộ tịch trực tuyến (phải nhập thông tin của công dân trên cả 2 hệ thống).

Hay như tại Sở Giao thông vận tải (GTVT) hiện có 118 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó có 88 dịch vụ công toàn trình, 29 dịch vụ công một phần và 1 dịch vụ công còn lại. Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công trong 6 tháng đầu năm 2023 là 34.881 hồ sơ. Trong đó, tiếp nhận trực tiếp: 29.202; tiếp nhận trực tuyến: 4057. Kết quả giải quyết TTHC trước hạn, đúng hạn cho tổ chức, cá nhân đạt 98% trên tổng số hồ sơ TTHC.

Bên cạnh đó, việc triển khai dịch vụ công toàn trình đối với lĩnh vực cấp đổi giấy phép lái xe có khó khăn. Để làm thủ tục dịch vụ toàn trình người dân phải có điện thoại thông minh, máy vi tính kết nối mạng, do thói quen nên người dân chưa mặn mà với việc đăng ký hồ sơ trực tuyến. Không những vậy, việc xác minh còn mất rất nhiều thời gian. Ví dụ một người thực hiện thủ tục báo mất giấy phép lái xe, phải mất 75 ngày mới hoàn thiện. Với nội dung này, người dân mong ngành giao thông có đề xuất với bộ chủ quản rút ngắn thời gian xác minh để hồ sơ người dân nhanh được hoàn thành.

Tỷ lệ hồ sơ của người dân được giải quyết nhanh, hiệu quả.



Tháo gỡ khó khăn

Trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, theo một lãnh đạo Sở Tư pháp cho biết, thực hiện chủ trương cải cách TTHC, từ năm 2015 đến nay, Sở Tư pháp đã cắt giảm thời hạn cấp phiếu LLTP từ 10 ngày xuống còn 8 ngày làm việc đối với trường hợp thông thường, và từ 15 ngày làm việc xuống còn 11 ngày làm việc đối với trường hợp người nước ngoài, người có thời gian cư trú ở nhiều nơi, trường hợp cần xác minh thông tin án tích. “Thậm chí, để tháo gỡ khó khăn này, chúng tôi đề nghị Văn phòng UBND tỉnh cần kịp thời nâng cấp, bổ sung hoàn thiện chức năng, tính năng chưa đáp ứng yêu cầu của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Khắc phục tình trạng lỗi kết nối liên thông giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC với các phần mềm cấp phiếu LLTP và phần mềm hộ tịch; bổ sung tính năng tự động tính lệ phí, xác định đối tượng được miễn giảm lệ phí”, lãnh đạo Sở Tư pháp nêu vấn đề. Đó cũng là mong muốn của lãnh đạo Sở GTVT, khi đơn vị này kiến nghị các Bộ ngành, văn phòng UBND tỉnh để liên thông đồng bộ dữ liệu của ngành.

Nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, vừa qua UBND tỉnh Nghệ An đã có cuộc làm việc với các sở, ngành địa phương. Sau khi nghe ý kiến thảo luận về những khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, cải cách TTHC là nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Do vậy, thời gian tới Trung tâm Phục vụ hành chính công cần tiếp tục hoàn thiện quy chế làm việc, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. Cổng thông tin điện tử Nghệ An khẩn trương nâng cấp, bổ sung hoàn thiện chức năng để khai thác, sử dụng hệ thống thuận lợi, hiệu quả.

“Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết TTHC, yếu tố con người đặc biệt quan trọng, có tính quyết định. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cần phải vào cuộc tích cực, quyết tâm trong công tác cải cách hành chính, giải quyết TTHC; đồng thời bố trí cán bộ trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công có năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc, nhất là kỹ năng giao tiếp, tư vấn, hướng dẫn, trả lời công dân nhằm hướng tới một nền hành chính công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả”, đồng chí Lê Hồng Vinh nhấn mạnh.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết