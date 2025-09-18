Nghệ An thực tập Phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2025 tại Cảng hàng không quốc tế Vinh

Các đại biểu dự buổi thực tập Phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2025

Trong những năm qua, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc, toàn diện của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành và Nhân dân; qua đó, đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Để phục vụ thực tập phương án, công tác chuẩn bị đã được các lực lượng thực hiện công phu, kỹ lưỡng và bài bản, huy động hơn 500 người tham gia và nhiều phương tiện, thiết bị hiện đại được sử dụng

Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội và quá trình đô thị hóa, sự gia tăng nhanh chóng của các khu trung tâm thương mại, các khu đô thị, khu công nghiệp, nhà cao tầng, sự phát triển hạ tầng giao thông, sân bay, cảng biển luôn tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy, nổ. Do đó, việc thực tập các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ là yếu tố, nội dung rất quan trọng nhằm chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy, tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng xử lý cháy, nổ của các lực lượng, góp phần thành công trong việc ngăn chặn cháy lớn, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Thông qua thực tập để nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành về chiến thuật chữa cháy và sự phối hợp về tác chiến của nhiều lực lượng tham gia, đảm bảo sát với các yêu cầu của thực tiễn.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, ngày 19/6/2025, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 468/KH-UBND chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai thực tập Phương án chữa cháy cấp tỉnh năm 2025 tại Cảng hàng không quốc tế Vinh. Đây là đầu mối giao thông quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ và tỉnh Nghệ An, có vai trò thúc đẩy kinh tế, du lịch và kết nối quốc tế, với đặc thù hoạt động liên tục, nhiều trang thiết bị kỹ thuật hiện đại và lượng người, hàng hóa tập trung cao, nguy cơ cháy, nổ luôn hiện hữu. Quy mô của Cảng hàng không quốc tế Vinh hiện đang tiếp tục được nâng cấp, mở rộng lớn hơn. Sau khi hoàn thành việc cải tạo nâng cấp sẽ tiếp tục gia tăng; do đó, đã đặt ra yêu cầu phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nếu xảy ra cháy, nổ sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại lớn về tính mạng, sức khỏe, tài sản của doanh nghiệp và người dân, thậm chí gây ảnh hưởng lớn về kinh tế, chính trị, xã hội và yếu tố môi trường trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu tại buổi thực tập

Phát biểu tại buổi thực tập, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An yêu cầu các lực lượng tham gia thực tập phát huy cao độ về kỹ năng, chiến thuật chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; với tinh thần trách nhiệm đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện tham gia, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, yêu cầu của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo đề ra.

“Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp đòi hỏi tính khẩn trương, tiếp nhận và xử lý thông tin chính xác, triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời, có hiệu quả với phương châm: "Giây vàng, phút vàng, giờ vàng”; “Quyết chiến, quyết thắng, sẵn sàng chiến đấu hết mình, hết sức vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân” – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong thực tập

Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Đức Cường trao tặng Giấy khen của Công an tỉnh cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong thực tập

Một số hình ảnh tại buổi thực tập về tình huống giả định vào hồi 08h15 ngày x tháng y năm 2025, xảy cháy khu vực băng truyền tải về tầng 1, Nhà ga Quốc nội Cảng hàng không quốc tế Vinh, gây cháy các kiện hàng xung quanh, lan rộng khu vực tầng 1 và tầng 2 của Nhà ga:

Tình huống giả định: Lửa cháy ở khu vực băng tải hành lý. Lực lượng phòng cháy chữa cháy của Cảng hàng không quốc tế Vinh thực hiện dập lửa

Các phương tiện chữa cháy của Cảng hàng không quốc tế Vinh được huy động dập lửa

Các lực lượng đưa người dân ra khỏi khu vực có cháy

Các phương tiện hiện đại của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh được huy động để chữa cháy

Người bị thương trong vụ cháy được đưa đi cấp cứu

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn